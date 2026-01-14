對伊朗動武箭在弦上? 川普出手前面臨多重風險與不確定性

美國總統川普昨（13）日接受採訪時警告伊朗若採取鎮壓，美軍將進行軍事行動。 圖：翻攝自 X @Breaking911

美國總統川普近日多次就伊朗鎮壓示威發出強硬警告，使外界關注美國是否正接近對伊朗採取軍事行動的新關鍵時刻。然而，在實際出手前，川普政府仍面臨一連串高度複雜且風險極高的現實問題。

據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，川普日前警告，若伊朗處決示威者，美國將採取「強而有力的行動」，並多次暗示不排除動用武力。前國防部長潘內達（Leon Panetta）也表示，美國若已公開對伊朗人民釋出支援訊號，勢必要採取某種行動，以維持國際公信力。不過，美國是否真能透過軍事手段有效保護示威者，仍充滿疑問。

針對境內爆發的大規模反政府示威遊行，伊朗當局派遣軍警進行暴力鎮壓，大量伊朗民眾死亡的消息也引發國際輿論的高度關注。 圖：翻攝自 @sentdefender X 帳號

《CNN》首先指出，伊朗內部鎮壓主要由 民兵與安全部隊在城市街頭執行，美國即便發動空襲，也未必能阻止對示威者的即時暴力。網路與通訊攻擊或可削弱指揮系統，但難以確保能降低平民傷亡。若行動僅具象徵性，反而可能削弱美國對伊朗的嚇阻力。

報導接著表示，美國對伊朗動武是否有助於推翻政權，同樣存在高度不確定性。儘管伊朗經濟惡化、最高領袖哈梅內伊年事已高，政權看似脆弱，但國內缺乏具組織性、能承接權力的反對勢力。外部軍事打擊可能導致政權強硬派反撲，甚至在政權垮台後，引發權力真空與長期動盪。

在伊朗德黑蘭街上抗議的示威民眾。圖 : 達志影像 / 路透社

美國當前的軍事與戰略層面也構成限制，美軍目前兵力分散，部分海空力量已部署於拉美與中東地區，最近的航母打擊群並不在波斯灣周邊。與此同時，川普政府正同時處理多項外交與安全議題，包括委內瑞拉、加薩與格陵蘭，決策資源與後續承擔能力備受考驗。

美國過去的歷史經驗同時帶來許多警示，如過往美國在越戰、伊拉克與利比亞的軍事介入，事前理由看似充分，事後卻難以掌控局勢。前總統歐巴馬在 2009 年伊朗綠色運動期間選擇克制，正是擔憂美國介入會成為伊朗當局鎮壓的藉口。

對此，川普本人昨（13）日在接受記者採訪時坦言，無法確保美軍行動一定能保護示威者，僅表示 :「你永遠無法確定」。在持續升高的言辭與外界期待下，美國是否出手、如何出手，以及出手後的後果，正成為川普在打擊伊朗前必須正面回應的核心問題。

