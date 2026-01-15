對伊朗攻擊箭在弦上？川普稱密切關注局勢發展：未排除軍事行動可能性

即時中心／梁博超報導

伊朗爆發大規模反政府示威，遭德黑蘭當局血腥鎮壓。兩名歐洲官員向《路透社》表示，美國軍事介入似乎在所難免，行動或許會在未來24小時內展開；甚至有美國官員透露，出於謹慎考慮，正從該地區基地撤出部分人員。對此，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室向記者暗示，他對這場危機仍採觀望態度；同時川普也未排除採取軍事行動的可能性，他稱「我們將密切關注事態發展」。

根據《路透社》報導，伊朗這場自兩週前因經濟惡化引發的抗議活動，升級成自1979年伊斯蘭革命以來最暴力的動亂；總部位於美國的人權行動者新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency）估計死亡人數已超過2,600人，其中包括2,403名示威者與147 名政府相關人員，另有18,137人被捕。

此前，一位伊朗高級官員表示當局已警告沙烏地阿拉伯、阿聯酋和土耳其在內的區域國家，若美軍發動攻擊，伊朗將對位於這些國家的美軍基地攻擊作為報復。有美國官員透露，鑑於地區緊張局勢加劇，出於謹慎考慮，美軍正從該地區基地撤出部分人員。

該官員補充，伊朗外長阿巴斯·阿拉格齊（Abbas Araqchi）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）之間的直接聯繫已中斷。

一名西方軍事官員告訴《路透社》，所有跡象都表明美國的攻擊行動迫在眉睫，「但這正是川普政府慣用的手段，讓各方保持警惕，不按牌理出牌就是策略的一部分。」

不過，川普暗示他對這場危機採取「觀望」態度。他在白宮橢圓形辦公室向記者表示，他被告知伊朗政權對鎮壓抗議的殺戮正在減少，並相信目前沒有大規模處決的計畫。當被問及是誰告訴他殺戮已經停止時，川普指出，「對方是非常重要的消息來源」。

然而，川普並未排除採取軍事行動的可能性，他稱「我們將密切關注事態發展」，並指出美國政府已收到伊朗方面「非常積極的聲明」。

