對俄戰爭警報狂響! 歐盟啟動「軍事申根區」全面備戰

近幾週來，歐洲多國政府、軍方與安全部門高層頻頻公開示警，強調歐洲正面臨與俄羅斯發生直接衝突的高度風險，要求民眾為可能到來的戰爭做好心理與制度準備。 圖:翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 近幾週來，歐洲多國政府、軍方與安全部門高層頻頻公開示警，強調歐洲正面臨與俄羅斯發生直接衝突的高度風險，要求民眾為可能到來的戰爭做好心理與制度準備。

當地時間 17 日，歐洲議會以 493 票贊成、127 票反對、38 票棄權，通過建立「軍事申根區（Military Schengen）」的決議，正式啟動相關立法程序。該構想比照申根區模式，主張簡化或取消歐盟內部邊界限制，以提升部隊、裝備與軍事物資的跨境調動速度，為潛在的對俄衝突做準備。

根據歐洲議會說明，該決議源自歐盟委員會於 11 月提出的方案，計畫投入 170 億歐元，用於升級鐵路、公路、橋樑與隧道等基礎設施，以全面提高歐洲的軍事機動能力。議員指出，俄烏戰爭使歐洲重新正視快速部署兵力的重要性，特別是對波羅的海國家與波蘭等東翼成員國而言，軍事機動性已成為集體安全的核心要素。

俄烏戰爭使歐洲重新正視快速部署兵力的重要性，特別是對波羅的海國家與波蘭等東翼成員國而言，軍事機動性已成為集體安全的核心要素。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

美國《華爾街日報》近日指出，歐洲官員如今反覆傳遞一個十年前幾乎難以想像的訊息，歐洲必須準備與俄羅斯發生軍事衝突。這對一個在二戰後長期依賴和平紅利的大陸而言，象徵著深刻的心理與戰略轉向。

近一個月來，多名歐洲與北約高層陸續發出強烈警告。法國武裝部隊總參謀長法比安·曼東公開表示，法國必須準備承受「犧牲子女」的代價，以應對俄羅斯帶來的安全威脅。德國總理默茨則將俄羅斯總統普丁在烏克蘭的行動比作 1938 年希特勒吞併蘇台德地區，警告若烏克蘭失守，俄羅斯不會就此止步。

北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）日前強調，普丁正試圖重建帝國版圖，而中國是俄羅斯的最大推手。 圖：翻攝自Ｘ／Savchenko Volodymyr

北約秘書長呂特於 11 日表示，歐洲成員國可能成為「俄羅斯的下一個目標」，呼籲加快提高國防支出，以防止戰爭重演。英國方面，新任軍情六處負責人布萊斯·梅特雷韋利指出，英國正面臨一個由「擴張主義俄羅斯」所塑造的不確定時代；英國國防參謀長理查德·奈頓更直言，俄羅斯攻擊英國本土的可能性約為5%，家庭必須為戰爭與犧牲做好準備。

北約前軍事委員會主席、荷蘭海軍上將羅布·鮑爾也警告，俄羅斯軍工體系的生產速度顯示其具備長期戰爭能力，歐洲若要維持和平，必須先做好作戰準備，以形成有效威懾。

報導指出，隨著美國總統川普政府推動促成俄烏衝突結束的構想，歐洲的不安情緒進一步加劇。歐洲多國擔憂，若和平協議偏向俄羅斯，將釋放其軍事資源，轉而對歐洲東翼構成更直接威脅。此外，歐洲普遍憂慮美國日益明顯的孤立主義傾向，可能在衝突爆發時削弱跨大西洋安全承諾。

隨著美國總統川普政府推動促成俄烏衝突結束的構想，歐洲的不安情緒進一步加劇。 圖 : 翻攝自X

歐盟官員私下坦言，只有在選民相信戰爭迫在眉睫的情況下，才可能支持增加軍費、恢復徵兵等高成本政策，因此近期各國頻繁對外釋放警訊。

歐盟亦指控俄羅斯已對歐洲展開所謂「灰色地帶」行動，包括破壞關鍵基礎設施、發動網路攻擊、散播假訊息，甚至涉嫌縱火與間諜活動。德國近期就指控俄羅斯對其空中交通管制系統發動網攻，並干預聯邦選舉。俄方則否認所有相關指控，稱其為「謊言」。

在政策層面，歐洲已加快軍事整備。今年 7 月，歐盟公布規模約 2 兆歐元的長期預算案，其中 170 億歐元專門用於軍事機動建設。10 月曝光的《2030年國防戰備路線圖》更明確將「軍事化的俄羅斯」列為長期威脅，目標在 2030 年前建立足夠的防禦態勢。

北約持續援助烏克蘭，讓俄軍難以突破戰線。圖為俄烏戰爭示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 一國之君歷史研究

多國也開始調整兵役與軍事部署政策。法國提出恢復青年志願兵役制，德國、比利時與荷蘭研擬類似措施；英國則將軍事訓練重心轉向歐洲與俄羅斯方向。北約歐洲成員國已同意， 2035 年前將國防支出提高至 GDP 的 3.5%，並額外投入 1.5% 用於安全相關基礎建設。德國更承諾未來十年投入超過 1 兆美元，打造歐洲最大常規部隊。

然而，政治人物普遍承認，說服民眾接受「戰爭思維」仍是一大難題。民調顯示，僅約三分之一的歐洲民眾願意為保衛國家而戰。《法新社》指出，儘管歐洲持續軍援烏克蘭，並強調未直接參戰，但如何讓民眾真正為長期衝突與犧牲做好準備，仍是各國政府面臨的重大挑戰。

