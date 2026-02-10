對俄退讓恐傷及台灣！ 愛沙尼亞：俄國能源將助中國挺過侵台制裁



隨著俄烏戰爭看不見停火曙光，歐洲各國對俄羅斯未來戰略的評估也更加謹慎。根據東歐國家愛沙尼亞最新情報研判，俄羅斯雖短期內無意進攻北約，但正加速重建部隊以應對歐洲重整軍備；並指出，中俄已成戰略共同體，警告若對俄羅斯做出任何讓步，本質上都是在助長中國對台海及全球擴張的野心。

路透社報導，愛沙尼亞對外情報局在10日發布的年度報告中表示，俄羅斯今年或明年都無意對北約發動軍事攻擊，但隨著歐洲加強軍備，俄羅斯也正加速重建其部隊。身為與俄羅斯接壤的北約成員國愛沙尼亞，一直是莫斯科最尖銳的批評者之一，也是烏克蘭堅定的支持者。

愛沙尼亞對外情報局長羅辛（Kaupo Rosin）告訴記者，「（歐洲）必須投資國防和內部安全，以便....讓俄羅斯認為自己在未來對抗北約國家時，毫無勝算。」並補充，「我們看到俄羅斯領導層非常擔憂...歐洲重整軍備，他們認為歐洲可能在2到3年內，就有能力對俄羅斯採取獨立的軍事行動。」他說，俄羅斯現在的目標就是「延遲並阻礙」這件事發生。

該情報機構表示，俄羅斯生產彈藥的速度之快，快到讓俄國不只能持續用於烏克蘭戰爭，還能同時幫未來的戰爭囤積補給。報告也指出，俄羅斯對愛沙尼亞的任何攻擊，都會動用到無人機，「在陸地、空中和海上，同時覆蓋愛沙尼亞全境」。

俄欲利用美國政府讓烏戰敗正式化

愛沙尼亞情報機構表示，克里姆林宮仍把美國視為主要對手，但同時又假裝願意合作，來爭取美國解除制裁，「這種轉變緣於克里姆林宮想利用新的美國政府，恢復雙邊關係，並推動一項讓烏克蘭戰敗『正式化』（formalise）的解決方案。」

報告也補充，「即使存在這種虛假的緩和跡象，俄羅斯的目標仍未改變：它尋求削弱美國和北約的地位，並按照莫斯科的構想重塑歐洲的安全架構。」

俄羅斯成中國台海衝突的能源後盾

報告還指出，中國把俄羅斯視為一個能拿來削弱西方的的盟友；而且一旦與台灣發生衝突，引來制裁或海上封鎖，俄羅斯也能成為能源來源。兩國也共享軍事技術研究。

報告稱，「對俄羅斯做出任何讓步，實際上也會助長中國的全球野心。」

