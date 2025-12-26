對兒子的思念轉為大愛！ 「許良宇圖書館」啟用照亮山城

圖／TVBS

台中東勢多了一座不一樣的圖書館，他是由「許良宇的父母」幫兒子捐贈給社會的圖書館。企業家許良宇先生39歲英年早逝，父母忍痛將對獨子的思念，化為回饋社會的大愛，在山城點亮這座用愛築成的閱讀燈塔。

這是台中山城最特殊的圖書館，也是一座充滿愛的圖書館。

東勢這座許良宇圖書館，在2025年歲末正式啟用，它不只是公共建設的完成，也是一場凝聚了很多人愛的傳遞。

許良宇媽媽李碧虹：「(經歷過)喪子之痛的人就知道，這一種痛，是永遠，沒有辦法忘記的。」

許良宇圖書館的誕生，是為了紀念企業家許良宇先生。

他39歲英年早逝，許爸爸和許媽媽難過悲傷，把對兒子的愛，轉成大愛。

影片：「許景堂伉儷，僅有唯一獨子，毅然決定將許良宇留下的所有財產，全部捐出。」

許爸爸許媽媽幫兒子捐贈1.2億回饋社會，加上市府編列超過7300萬的裝修和停車場經費，還有龍寶建設承接，結合多家共善廠商捐總價超過3700萬元的建材，共築這座公共資產。

台中市長盧秀燕：「(許良宇圖書館)就像我們山城的燈塔一樣，愛的燈塔，守護著大家，照亮著大家，祂的光輝，祂的愛永遠在，再次代表台中市政府感謝許爸爸許媽媽。」

三層樓的圖書館，不只結合ESG循環理念，也以分年齡、分眾來規劃出專屬的閱讀空間。

許良宇媽媽李碧虹：「自從捐了這座圖書館後，我們有比較開朗感覺到許良宇有時候就在東勢。」

許良宇爸爸許景堂：「希望大家能夠善加利用來完成自己美好的人生。」

一頁頁書香，承載的不只是知識，還有一個家庭，把思念化成祝福，把失去，轉成留給城市最溫柔的禮物。

