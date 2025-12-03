對具復健潛能的患者 醫：「氣切」成為康復加速器





「插管」為緊急救命手段，不適合久放、「氣切」則較能符合長期復健與照護需求，成大醫院重症加護科王聖媛醫師表示，氣切手術並非「一定好」或「一定不好」，而是一項必須根據患者病情、年紀、意願、復健潛能與生活品質精準評估的重要抉擇。

當病人發生急性呼吸衰竭時，需要緊急氣管「插管」接上呼吸器來挽救生命；但插管會帶來喉嚨疼痛、吞嚥困難、異物感強烈與活動受限，經常需要強效的止痛與鎮靜藥物，長期插管更會增加聲門受損與感染的風險，應在病況穩定後盡快移除。

王醫師指出，若病人呼吸衰竭插管時間較長，須考慮改為「氣切」：在病人頸部的「氣」管「切」開一個小孔，將管路從此處放進氣管。跟插管相比，氣切的功能相似，還能大幅減少喉頭疼痛、降低鎮定劑使用、降低譫妄；氣切管路較短、固定容易，能降低呼吸阻力、讓病人起身復健、提高活動量，大大有利於病人脫離呼吸器。

王醫師說明，對於原本活動力佳、共病較少、年齡較輕且具復原潛能的病人，若已經使用呼吸器超過兩週、仍需要更多時間康復，氣切經常是「幫助走出加護病房」的重要一步。除了傳統氣切手術之外，成大醫院已引進微創的經皮擴張氣切術（Percutaneous Dilatational Tracheostomy, PDT）許多年，此術式的手術時間較短、傷口較小、出血與感染風險低，復原速度快，若評估合適，採用此術式更能減少病人負擔。

對於臥床、多重共病、衰弱老者或病程已進入末期的患者，即使進行插管或氣切，也無法改變生命將走到尾聲的現實。由於體力難以恢復、疾病不可逆，氣切後仍高機率需長期依賴呼吸器，甚至進入「侵入性治療—感染—住院—再感染」的循環。

王醫師提醒，插管與氣切都不是例行治療，也不能以「救」或「不救」來簡化。每位病人的整體病情、可逆性、生命哲學和期待都不同，最重要的是：這個決定是不是能讓病人活得更有品質、符合自身期待與舒適需求。重症醫療團隊會透過完整評估、專業判斷和充分溝通，陪伴每個家庭做出最適合的決策。

