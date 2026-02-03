對別人付出真心，卻無法得到同等回報？轉換「3種心態」獲得平衡

在人際關係裡，有些人常覺得只有自己單方面付出，其實付出是不用計較回報的。暢銷書作家、亞洲女性導師南仁淑於《有些關係，再善良也不必留》一書中，收錄所收到的眾多來信中，最常引發共鳴與困惑的問題，並結合她成為大人後才領悟的關係智慧，不論朋友、家人、伴侶間都適用，只要改變思考方式，就不會一直陷在有毒關係中。以下為原書摘文：











我是一名家庭主婦，社區裡有個跟我同年的媽媽，我花了好幾個月想跟她打好關係。今天看到她主動關心別人，而不是關心我，讓我覺得有些心煩，所以才來這裡傾吐煩惱。過去每一次都是我主動聯絡、主動送禮給她，我相信她原本的個性就是這樣，所以並沒有多計較。可是今天我看到她跟別人相處的樣子，才知道她對別人跟對我很不一樣。

我總是這樣。對別人好、對別人付出真心，卻無法得到同等的回報。是因為我不值得被愛才這樣嗎？我總覺得自責，也對人際關係產生懷疑。對我來說，這就是一段只要我放手就會結束的關係。我的人生真的需要這些關係嗎？我會不會是無法透過人類獲得幸福的人呢？





總覺得自己在單方面付出？



在人際關係裡，有些人經常覺得只有自己單方面付出，始終無法獲得回報。這些人都有個共通點，那就是只會從自己的觀點去看待「為對方付出」這件事。他們總認為對他人付出，就一定是為對方好。但為他人付出時，首先必須思考，對方真的想要這些付出嗎？如果你的付出他並不想要，以對方的立場來說，就不是接受你的好，反而有可能更糟糕。

很久以前，某個外國邪教團體在募款時，曾經使用過這樣的方法：隨機送一朵花給路人。這是個不會讓人有壓力，又能使人心情愉快的禮物，所以人們都欣然收下了。但是路人的好心情並未維持太久，因為邪教團體立刻開口要收到花者，捐錢給團體。聽到這裡，你或許會覺得大多數人都會因為自己被騙而心生不快，但其實這個方法意外有效。收到花後願意捐款的機率，明顯比單純被勸募高。

對於這個現象，心理學家如此說明：無論在什麼情況下，人們都會因為從他人那裡得到東西而產生一種虧欠感。所以如果提供物品者提出要求，人們有很高的機率會答應。邪教團體就是利用人類這樣的心理來募款。難道為了動搖他人的心，就要一直付出嗎？

事實上，那些收下花並被強迫捐獻者，未來不太可能再去接觸該團體。雖然是因為覺得虧欠對方，所以心不甘情不願地接受請託，但這種事只會發生一次，下一次在路上遇見送花者，他們絕對會繞道避開。無條件付出並影響對方的想法，跟獲取好感是截然不同的事。如果只想透過「付出」來獲得好感，豈不是把人類看得太簡單了？

最讓人意外的是，其實友情並不需要證明。在文學作品或媒體中，我們經常會看到因為製造感動的驚喜，而擄獲人心。我們會以為那樣才叫做友情，但其實人際關係並非如此。例如，我們不需要為了證明友情，而勉強自己拿出存款給朋友，讓他去繳大學註冊費，也不用為了朋友而跟家人疏遠。

之前我曾經聽說當在國外留學的朋友生病時，有些人會特地跟公司請假，到國外去探望對方。得知這件事的人，都說兩人是真正的朋友，也非常羨慕他們的交情。但過沒多久便又聽說，兩人已經不再聯絡。為了探病而特地飛到國外的當事人，似乎是跟這位生病的友人之間發生了一些不愉快的事，覺得很受傷。

由此可見，那些讓朋友大受感動的友情，其實大多不長久。因為當人們意識到自己付出了許多，卻始終沒能得到回報時，心裡便會覺得受傷，進而使這段關係遭到扭曲。在人際關係裡，「犧牲」是只有非常成熟的人才能具備的美德。這些人即使為他人承受一些損失，也能在事過境遷後立刻遺忘，如此這份犧牲才不會成為彼此間的負擔。





付出時該考慮的3件事



人際關係不是一種成就，而是一種狀態。因此人際關係不是努力的對象，必須是要為了自己。不要期待為對方做什麼，他就會跟自己交好，應該要讓自己成為更好的人，待在對方身旁就好。

在任何一種人際關係裡，情感都不可能是公平的，一定會有某一方更喜歡另外一方，有時候更會完全傾向其中一邊。這並不是因為人本身沒有足夠的價值或不夠努力，而是人心本就如此，不會因為某一方對另外一方更好、給予更多好東西就改變。

所以這種講究情緒的關係，通常是合得來就相處在一起，隨著緣分而越走越近。因此，毫無保留為他人付出者並沒有錯，無法給予相應回報的人也沒有錯。錯的是不明白這一點，而單方面埋怨他人者。

那總是接受他人好處者，又是怎樣的人呢？其實這種人只是看起來像是「單方面接受他人好意」，並不是真的都沒有付出。他們不會主動送禮，但只要得知對方的需求，自然會願意幫忙，而且他們會立刻忘記這些付出，只專注於自己的生活。這樣的人不會執著於付出的程度，所以看起來像是沒有付出，只是單方面接受。

認為「都是我單方面付出，卻沒得到任何回報」者，其所尋找的答案就在這個前提裡。既然會說出這種話，就表示已把自己的付出記在心裡。即使他們嘴上說不是為了獲得回報而付出，卻還是隱約有所期待，這種期待正是危害關係的主因。

之前我曾經跟一個朋友在飯店的洗手間裡照鏡子。看見我擦護手霜，朋友說：「咦？妳跟我用一樣的護手霜耶？」她似乎以為這種巧合是天意，或是兩人有共同喜好時才會發生。而我回答她：「這是妳給我的啊。」這種付出後就忘記的人充滿魅力，只是這也與他們那不夠厲害的記憶力有相當微妙的關係。

其實，只要有渴望付出的真心就夠了。一個人若總是對付出錙銖必較，並不好看。如果覺得自己做不到不求回報，那就設下底線，別讓自己的付出超過底線太多。當他人缺一個銅板，而你無法不求回報的提供協助時，那首先要做的，就是讓自己成為一個心胸更寬大的人。

付出時該考慮的事：

想想這些付出是否為對方需要的 不要期待能藉此得到對方的心 付出後就忘記，不要想太多

（本文摘自／有些關係，再善良也不必留：擺爛同事、有毒情人、自私朋友……，不必迎合他人的26個練習／聯經出版）

