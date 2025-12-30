對半砍！ 星宇航空「年終1個月.調薪3%」 員工：失望

台北市 / 綜合報導

又到年末！各家航空公司年終及調薪狀況備受關注。星宇航空去年年終為2個月，但今年因為營運環境變動，加上客運表現不如去年，因此今年年終改為1個月，員工不滿的說公司都把錢花在行銷上。星宇航空回應，在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%，但同時也增加其他福利。

因應聖誕節檔期，星宇航空特地拍攝，行銷宣傳影片，質感堪比好萊塢大片，看得出砸了重本，但相較於年終獎金公告，卻讓許多星宇員工感到失望。

今年星宇年終獎金，傳出僅有1個月，執行長29日也發布內部信，感謝員工付出，但中間寫到營運，遭遇對等關稅、美簽緊縮，日本地震謠言等因素，影響獲利表現，加上明年有最大的新機交付潮，期待攜手迎接新的機會，也讓員工相當不滿。

星宇航空員工說：「他可以換個方式講，用那個方式講，可能會讓蠻多人生氣的，然後今年的工作量是有比往年再大一點，雖然知道說要體諒公司，但是還是會覺得還是會有小小的失望這樣子。」看看各家國籍航空，年終比較，去年星宇已經低於，其他三家航空，而今年長榮傳出年終6.5個月，外加非主管調薪2500元，而星宇則是年終對半砍，剩下一個月外加調薪幅度3%，員工不免質疑，星宇是否把錢都花在行銷上。

星宇航空員工說：「你看像稻妻隊的主場，或是說101的那個燈光，那些都花蠻多錢在上面，就砸在上面，然後你應該照理來說，你行銷應該是會賺更多錢，然後你反而就是，就是，就是應該說，用行銷這個方式，去做，做那個，就是做藉口這樣子，就是有些行銷覺得，就是有點過。」

對此星宇航空回應，考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%，看看星宇今年的載客率，9月只有「65%」，是年度低點，雖然逐月回升，但還是衝擊獲利表現。

空姐教室負責人陳瑞秋說：「星宇航空也做了其他的補強，比如說像是把病假提升到，每年有5天的全薪病假。」在旅遊爆發潮，航空公司如何兼顧獲利，又能提高薪資誘因，吸引人才，是首要課題。

