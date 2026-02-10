對台工作會議在京召開 王滬寧：要牢牢把握兩岸關係主導權

大陸2026年對台工作會議於9日至10日在北京舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並發表重要講話。他表示，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係的主導權與主動權。

2025年對台工作會議同樣由大陸全國政協主席王滬寧發表重要講話。（資料照／新華社）

據《新華社》消息，王滬寧指出，對台工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記關於對台工作的核心論述，堅持新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係的主導權與主動權，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

王滬寧強調，應始終堅持「一個中國原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，支持島內愛國統一力量，同時堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。他指出，應秉持「兩岸一家親」理念，促進兩岸人員往來與民間交流，支持台灣民眾特別是青年到大陸學習、工作與生活，並推動兩岸共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

此外，王滬寧表示，應進一步支持大陸台商及台資企業的發展，完善相關政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸人民共同分享中國式現代化的發展機遇與成果。

會議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持，中央黨政軍群相關部門及各地負責人均有出席。

據悉，大陸對台工作會議為中共中央每年舉行的重要會議之一，通常選在春節前後召開，旨在制定未來一年內的對台政策方針。從政治議程來看，會議的召開，為3月初即將舉行的全國「兩會」奠定了基調，體現了中共「以黨領政」的政治特徵。

