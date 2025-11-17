對台攻勢加劇！陸委會揭露中共滲透六大手法：目標從軍隊涵蓋到一般民眾...配合滲透遭起訴人數翻6倍！

對於中國近年對台認知作戰、多方滲透加劇，陸委會今（17日）於臉書發文指出，滲透涵蓋軍隊、民間地方集會、科技以及選舉等面向，中共甚至會派間諜潛入台灣各政黨，目的在於撕裂社會。陸委會也說，因中國滲透被起訴的人從2022年的28人，攀升到2024年的168人，司法數據顯示對台滲透明顯升級。

陸委會今發文表示，國際關注中共對台滲透，台北地方法院國安專庭許凱傑法官揭露中共對台滲透六大手法，包括洩密、組織、分裂社會、科技洩密、介入選舉及「灰色地帶」行動。

陸委會指出，洩密的部分，軍中人員因誤簽「投降協議」而被脅迫交出機密資料；組織滲透的部分，主要透過同鄉會、校友會，以及里長旅遊團滲入地方社會；中國大陸也會派間諜滲透到台灣各政黨，企圖撕裂台灣社會。



而科技洩密的部分，陸委會表示，中共會藉由中資企業滲透台灣科技產業，或派遣間諜竊取核心技術；至於介選，手段多發生於選舉期間，但不易舉證。



陸委會提到，「灰色地帶」行動部分，台灣海底電纜破壞事件逐漸升溫，國際間如何協調分工，包括通報、追捕可疑船隻等，對於維護通訊基礎設施至關重要。



陸委會也說，2022年台灣因中國大陸滲透行為而被起訴的人數為28人，到2023年共有86人，而2024年幾乎倍增至168人，司法數據顯示中共對台滲透加劇，滲透目標則涵蓋軍隊到一般民眾，高階官員、軍事將領到低階士官、士兵等。

(圖片來源：陸委會臉書)

