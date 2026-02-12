對台積電出刀！日本國家隊Rapidus明年啟動量產2奈米 拚一年內產能猛翻4倍

號稱日本「晶片國家隊」的半導體製造商Rapidus，全力推動先進製程研發與本地量產，試圖挑戰台積電霸主地位，而日媒《共同社》曝光Rapidus的最新時間表，其將於2027下半年，在北海道工廠開始量產2奈米晶片，並在1年內將產能擴大4倍，預計2028年正式全面量產。

報導指出，Rapidus的工廠位於北海道千歲市，根據公司提交給日本經濟產業省的事業計畫，預計在2027年後半啟動2奈米初期量產，月產能約為6000片，隨後在一年內提升至2萬5000片，且該工廠也同時將負責晶圓切割、封裝等後段製程。

​《共同社》也表示，要生產最先進半導體，如何提升良率是最大的技術難關，也直接關係到產品性能與生產成本，Rapidus身為晶圓代工企業，仍需要從客戶端取得穩定訂單，以維持工廠運轉率。

科技媒體《Wccftech》也對此分析，Rapidus選擇直接投入2奈米競賽，被視為相當大膽的策略；由於高階製程需求達到前所未見的高漲，使得Rapidus幾乎立即在業界內產生影響力。

《Wccftech》指出，目前關於Rapidus的2奈米製程細節仍相當有限，目前已知名稱為「2HP」，先前報告指出，該節點邏輯密度為237.31 MTr/mm²，與台積電N2製程相當。

《Wccftech》分析，另外值得關注的是，Rapidus計畫採用單晶圓前端處理技術（single-wafer front-end processing），這是一種獨特方法，旨在小批量生產時先進行調整，再將改善後的成果擴大至規模化量產；不過真正值得關注的，還是Rapidus大規模量產的最終效果如何。

