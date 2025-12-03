「對台立場不變」 高市早苗：理解並尊重《日中共同聲明》

/ 林彥廷 綜合報導

日本首相高市早苗於11月7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力情況，可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這段話引發中國強烈反彈，更祭出禁止赴日、撤演唱會表演、動畫電影上架等手段。而高市早苗今（3）日表示，對於 1972 年《日中共同聲明》中，中方所表明「台灣是中國領土不可分割的一部分」一事，日本「理解並尊重」的立場「沒有任何改變」。

根據《每日新聞》報導，公明黨的竹內真二今日質詢時表示，首相先前在國會中關於「台灣有事可能成為存立危機事態」的答辯已產生影響，並指出「我國必須以冷靜且一致的立場應對，防止事態進一步升級」。接著他詢問，日本政府在台灣問題上的立場是否仍與《日中共同聲明》相同、未有變化。

廣告 廣告

對此，高市早苗回應：「我國在台灣問題上的基本立場正如《日中共同聲明》所述，這一立場沒有任何改變。」

原始連結







更多華視新聞報導

中國不承認舊金山和約！ 挨酸「台灣仍屬日本領土？」

中國稱舊金山和約無效 日本前議員：台灣仍是日本領土

高市再喊「沒立場認定台灣地位」 中國：錯上加錯！

