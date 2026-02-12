對台美關係有信心 賴清德：台灣可維持半導體供應鏈戰略地位

總統賴清德近日接受國際媒體《法新社》（AFP）專訪，他表示，台灣隨時都得要有嚇阻中國侵略的能力，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。（圖／總統府提供）

總統賴清德近日接受國際媒體《法新社》（AFP）專訪，他表示，台灣隨時都得要有嚇阻中國侵略的能力，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。針對近期川習通話，他也強調，中美對話中，美中台三邊關係上維持四個不變，台灣對自己有信心，也對台美關係有信心。

賴清德談及最近中國解放軍高層的異動對台灣安全的影響，表示中國有200萬解放軍、40個上將，但現在在職的只有兩位，情況的確不尋常。中國軍方為何有這麼巨大的變動，此項變動對解放軍戰力有何影響，可能需要觀察才能做最後的決定。

廣告 廣告

賴清德說，台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。中國軍方內部變動是否會造成台灣內部更大的風險，完全取決於台灣的國防力量，以及與友盟國家之間能否發揮對中國的威懾力量，這才是根本關鍵。

訪談中也提到，外界對於2027年中國是否具備攻台能力有諸多討論，賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。

賴清德強調，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，日期對他而言並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。

針對上週中國國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議題上應保持謹慎，此舉是否可能影響未來美國對台軍售計畫。賴清德指出，台灣向來關注中美之間的互動，台灣與美國也維持暢通的管道。並強調，川普跟習近平的對話在美中台三邊關係上維持四個不變。

第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變；第二，美國基於《台灣關係法》及美國對台六項保證，對台承諾台美關係堅若磐石不會改變；第三，美國最近的國家安全戰略報告希望印太區域的友盟國家能夠集體防禦、責任分攤，共同維護印太和平穩定的方向不會改變；第四，台美之間的合作、正在進行的各項計畫，也沒有因此受到改變。

賴清德表示，台灣對自己有信心，也對美國有信心、對台美關係有信心。當詢及台灣及貿易議題是否會成為川習會的議程及台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼，賴清德則說，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。

賴清德表示，台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。台灣也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

賴清德認為，川普總統正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普總統是要謀求印太的和平穩定。川普總統這樣的舉動對印太任何一個國家來講都非常重要。

賴清德指出，台灣跟委內瑞拉是截然不同的國家。台灣是一個充滿活力的民主國家，經濟蓬勃發展，也積極參與國際公益事務，是國際社會正面的力量。台灣位處印太第一島鏈，扮演著維持印太和平穩定關鍵的角色。這也是為何G7領袖高峰會議近年來不斷地強調台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。

賴清德認為，美國不會因為要處理委內瑞拉，就忽略印太的重要事務。因為美國最近的國家安全戰略報告有四個重點，第一，要確保美國本土安全，這牽涉到委內瑞拉事件；第二，美國要把力量移到印太來，確保印太的和平穩定，主要的工作就是阻止中國擴張；第三，印太國家必須要集體防禦、責任分攤；第四，美國要再工業化，也就是根據美國國家安全戰略報告，美國會把重心之一放在印太，不會抽離印太，也不會讓中國取代美國在西太平洋的地位。

對於美國商務部長盧特尼克表示，川普政府的目標是將台灣整體供應鏈與產能的40％移轉至美國本土，讓美國在半導體晶片製造方面達到自給自足。此一說法在台灣引起一些憂慮，擔心將失去所謂的「矽盾」。賴清德則回應，早在台灣完成「矽盾」之前，美國就根據《台灣關係法》及對台「六項保證」提供台灣各項協助，數十年至今都未曾改變。

賴清德說，近年來G7領袖高峰會議多次強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或脅迫方式改變台海現狀。並強調，台灣安全牽涉到台海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。

賴清德提到，最近日本政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響。也就是說，一旦台灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。

至於政府將如何確保台灣在全球半導體供應鏈中不可或缺的地位？賴清德認為，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。

賴清德表示，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。因此，台灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，台灣政府都表示支持，也期盼在全球迎接智慧化新時代來臨時，台灣能利用半導體產業助全世界一臂之力。



回到原文

更多鏡報報導

以「台灣總統」身分接受法新社專訪 賴清德再提兩岸互不隸屬：中共沒有權力併吞台灣

長照悲歌獲憫恕！8旬老婦悶殺癱瘓50年兒 賴清德農曆年前批示特赦

白營讓步同意院版軍購條例付委 賴清德：盼朝野開議後速審

3歲童遭虐待致死！每天鎖抽屜22小時、滾水洗澡 父母辯：他體內有惡魔