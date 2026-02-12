對台美關係有信心 賴清德：台灣可維持半導體供應鏈戰略地位
總統賴清德近日接受國際媒體《法新社》（AFP）專訪，他表示，台灣隨時都得要有嚇阻中國侵略的能力，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。針對近期川習通話，他也強調，中美對話中，美中台三邊關係上維持四個不變，台灣對自己有信心，也對台美關係有信心。
賴清德談及最近中國解放軍高層的異動對台灣安全的影響，表示中國有200萬解放軍、40個上將，但現在在職的只有兩位，情況的確不尋常。中國軍方為何有這麼巨大的變動，此項變動對解放軍戰力有何影響，可能需要觀察才能做最後的決定。
賴清德說，台灣會持續關注中國解放軍內部的各項變動，希望國際社會也持續掌握，最重要的是台灣內部必須持續不斷強化國防力量、經濟韌性，以及與友盟並肩站在一起發揮嚇阻力量。中國軍方內部變動是否會造成台灣內部更大的風險，完全取決於台灣的國防力量，以及與友盟國家之間能否發揮對中國的威懾力量，這才是根本關鍵。
訪談中也提到，外界對於2027年中國是否具備攻台能力有諸多討論，賴清德表示，國際社會對於2027年中國是否做好對台侵略準備有很多猜測，這也正足以證明中國對台灣的威脅持續存在，中國要併吞台灣的企圖也不會改變。
賴清德強調，身為三軍統帥，肩負保家衛國的重大責任，日期對他而言並不重要，重要的是必須做最壞的打算、最好的準備，任何時候都必須要有嚇阻中國侵略的能力，達到任何一天對中國而言都不是侵略台灣的好時機，如此才能確保台灣的安全，以及印太的和平穩定。
針對上週中國國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普在對台軍售議題上應保持謹慎，此舉是否可能影響未來美國對台軍售計畫。賴清德指出，台灣向來關注中美之間的互動，台灣與美國也維持暢通的管道。並強調，川普跟習近平的對話在美中台三邊關係上維持四個不變。
第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變；第二，美國基於《台灣關係法》及美國對台六項保證，對台承諾台美關係堅若磐石不會改變；第三，美國最近的國家安全戰略報告希望印太區域的友盟國家能夠集體防禦、責任分攤，共同維護印太和平穩定的方向不會改變；第四，台美之間的合作、正在進行的各項計畫，也沒有因此受到改變。
賴清德表示，台灣對自己有信心，也對美國有信心、對台美關係有信心。當詢及台灣及貿易議題是否會成為川習會的議程及台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼，賴清德則說，台灣不可能是任何一個國家的籌碼。
賴清德表示，台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。台灣也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。
賴清德認為，川普總統正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普總統是要謀求印太的和平穩定。川普總統這樣的舉動對印太任何一個國家來講都非常重要。
賴清德指出，台灣跟委內瑞拉是截然不同的國家。台灣是一個充滿活力的民主國家，經濟蓬勃發展，也積極參與國際公益事務，是國際社會正面的力量。台灣位處印太第一島鏈，扮演著維持印太和平穩定關鍵的角色。這也是為何G7領袖高峰會議近年來不斷地強調台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。
賴清德認為，美國不會因為要處理委內瑞拉，就忽略印太的重要事務。因為美國最近的國家安全戰略報告有四個重點，第一，要確保美國本土安全，這牽涉到委內瑞拉事件；第二，美國要把力量移到印太來，確保印太的和平穩定，主要的工作就是阻止中國擴張；第三，印太國家必須要集體防禦、責任分攤；第四，美國要再工業化，也就是根據美國國家安全戰略報告，美國會把重心之一放在印太，不會抽離印太，也不會讓中國取代美國在西太平洋的地位。
對於美國商務部長盧特尼克表示，川普政府的目標是將台灣整體供應鏈與產能的40％移轉至美國本土，讓美國在半導體晶片製造方面達到自給自足。此一說法在台灣引起一些憂慮，擔心將失去所謂的「矽盾」。賴清德則回應，早在台灣完成「矽盾」之前，美國就根據《台灣關係法》及對台「六項保證」提供台灣各項協助，數十年至今都未曾改變。
賴清德說，近年來G7領袖高峰會議多次強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或脅迫方式改變台海現狀。並強調，台灣安全牽涉到台海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。
賴清德提到，最近日本政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響。也就是說，一旦台灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。
至於政府將如何確保台灣在全球半導體供應鏈中不可或缺的地位？賴清德認為，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。
賴清德表示，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。因此，台灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，台灣政府都表示支持，也期盼在全球迎接智慧化新時代來臨時，台灣能利用半導體產業助全世界一臂之力。
民眾黨立委李貞秀參選、擔任立委資格成為爭議，陸委會主委邱垂正今（2/12）日在廣播節目受訪時表示「參選資格有問題。」陸委會副主委兼發言人梁文傑補充，由於這是陸委會第一次遇到類似案例，因此在法律解釋上有需要釐清之處。
疾管署今（12）日公布國內首例麻疹越南境外移入個案，為北部8個月大本國籍男嬰，疾管署指出，掌握接觸者為同住家人5人、其餘接觸者395人，總計400人預計監測至2月28日
本文整理全球家族辦公室、台灣高資產族，以及台灣與美國多數家庭的資產配置結構差異，從股票、不動產、固定收益、現金與另類資產等面向進行對照。資料顯示，高資產族群的投資組合並未高度集中於股票，而是採取多元分散配置，並提高現金與另類資產比例，以降低單一市場波動風險。
適合闔家觀賞的動畫片《萌寵列車》（Pet Train），由法國知名動畫團隊全力打造，從宛如「羅賓漢」的主角浣熊，到可愛討喜的家貓、剛正不阿的警犬、甚至有明星光環的大蛇等，背景迥異的動物角色栩栩如生。
美國總統川普4月初將訪問北京，並與大陸國家主席習近平會晤，大陸外交部今表示，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用，雙方就此「保持著溝通」。
總統賴清德近日以「台灣總統」身分，接受國際媒體《法新社》（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題發表看法。這是他上任後首度接受國際媒體專訪，並於訪談中重申兩岸互不隸屬，強調若台灣遭到併吞，中國向外擴張的腳步將變本加厲。
農曆春節將至，出國人潮湧現。財政部關務署提醒，旅客出入境，如果攜帶現金、黃金、珠寶或菸酒等物品，超過規定卻沒依規定申報，會被裁罰或充公，呼籲民眾行前，確認相關限額與申報規定。
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導民眾黨新科立委李貞秀，不僅擁有台灣與中國雙重國籍外，現在更被爆出2024年列不分區名單後，去年（2025）才放棄在中國的戶籍，消息一出受到各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（12）日則證實，當時民眾黨讓李貞秀登記不分區候選人，確實是雙重身分，但這件事情最重要還是《國籍法》的規定。陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；針對李貞秀爆出雙重戶籍爭議，梁文傑坦言，其實陸委會是第一次碰到李貞秀這樣的例子，在法律解釋上有待釐清的地方。梁文傑也說，前提是第一，中國人士不能參與台灣選舉；第二，中國人士要在台灣設籍滿10年才能登記參選；第三，在台定居設籍後，陸委會要求3個月內要回去註銷中國戶籍，而且要將相關註銷證明繳回移民署，才算完成身分轉換程序，「若沒有完成，政府就會取消其定居許可，等同當事人從頭沒有取得台灣身分」。話鋒一轉，梁文傑指出，2004年《兩岸條例》修正後，已經累積很多案例，就是給予定居身分，但沒有回去中國註銷戶籍，也沒有把註銷證明繳回移民署，這就是為什麼陸委會去年幾乎用一年時間清理舊案，而李貞秀也是這批舊案裡面。因此，梁文傑坦言，民眾黨讓李貞秀登記該黨的不分區候選人時，李貞秀確實是有雙重戶籍，也就是沒有撤銷中國戶籍，「這是極為特殊的案例，也凸顯現行機制有些漏洞」。梁文傑說明，選務機關審查個案參選資格時，並沒有這方面的資料，選務機關只看是否轉為台灣身分是否滿10年，但選務機關並沒有瞭解是否完成除去中國戶籍的手續。他承諾，陸委會會積極處理，而在過年後會召集相關機關建立跨機關的合作機制，也就是未來選務機關在審查相關資格時，必須考慮會不會有這類案例存在，可能要和陸委會、移民署共同會商，就每個案例有沒有特殊狀況做釐清。民眾黨立委李貞秀。（圖／民視新聞資料照）不過，梁文傑強調，這件事情最主要還是《國籍法》的規定，因為《兩岸條例》只規定設籍10年後有參選權，但沒有規定怎麼參選、參選怎麼募政治獻金，就要看《選罷法》、《政治獻金法》，選上就職則要看《國籍法》。另，按照李貞秀說法稱有回去中國撤銷中華人民共和國國籍，但對方不受理的情況，梁文傑則說，自己肯定李貞秀的做法，因為對方至少知道尊重《國籍法》，也知道要遵照中華民國法律，現在是中國不受理，而國台辦都有公開表示「不會讓她註銷中華人民共和國國籍」，看來就是中國剝奪李貞秀在台擔任立委的權益。梁文傑分析，立委解職權力在立法院，陸委會能夠做的是保護李貞秀，因為李貞秀擁有中華人民共和國身分，就被賦有中華人民共和國的法律義務，不管是《國安法》、《情報工作法》都有要求她配合情報工作、國家安全工作的義務。對此，梁文傑也強調，李貞秀身為台灣的立法委員，很難相信中共機關不會要求李貞秀做出符合法律義務的事情，「有一句話是匹夫無罪，懷璧其罪，如果李貞秀身上有什麼對方想要知道的機密，反而會讓李貞秀左右為難、陷入法律困境，我們還是會用最嚴格的方式處理」。原文出處：快新聞／李貞秀參選有雙重戶籍？陸委會親口證實 梁文傑：最重要是國籍法 更多民視新聞報導陳其邁身邊歷練7年！邱議瑩罕見表態挺「他」進市議會 鄭孟洳也同框站台去年經濟成長8.63% 卓榮泰：軍購審議通過讓國家更安全李貞秀選立委「竟還有中國戶籍」？綠委怒轟根本沒資格 中選會回應了
運動部今天舉行運動幣抽籤，總計抽出60萬403名幸運兒，中籤率約13%；部長李洋表示，「運動幣的用意，就是要讓民眾持續下去，堅持就能看到不一樣的未來。」
台北市松山區2023年發生一起長照悲歌，劉媽媽長期照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子50年，後來在生病等重重壓力下，最終親手結束了兒子的生命，隨後自首。這起社會事件曝光後，全案依殺人罪起訴，法官雖盡量減輕刑責，最終仍得判處2年6月徒刑，3位法官也在判決末段罕見寫下「建請總統考慮特赦」。總統賴清德今（12）日宣布特赦這位高齡8旬的林劉女士，並喊話將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。
運動幣抽籤時間就在今（12）天！為落實全民運動政策目標，運動部預計發放60萬份面額500元的「運動幣」。至於運動幣中籤結果該如何查詢、使用，《東森財經新聞》記者為大家整理好「運動幣懶人包」，讓大家一看就懂！
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。