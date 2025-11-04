對台肥憂心忡忡「遲早出事」！張景森喊話執政當局：應推動公股退出台肥

前行政院政務委員張景森。本報資料照



台肥公司上月31日晚間突公告由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替農業部董事代表，似乎有意將吳音寧推上台肥董座，引發在野黨質疑聲浪。前行政院政委張景森3日透露對台肥人事的憂心，他指出，台肥現在最大的問題是「民營卻有大額公股」，由於股權結構容易遭政治控制，恐成「官商勾結」的溫床，若真的要派吳音寧去改革，他是可以接受的，但他強調有3項任務可作為KPI，首要之務就是推動公股退出台肥的計劃。

張景森3日在臉書發文指出，台肥1999年完成民營化、成為上市公司，可是迄今政府（農業部）仍持有約24.07%，是最大單一股東。他直言，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生就容易被政治控制、用來利益輸送，「這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑」。

張景森說，這不是理論的問題，而是實際的問題，他過去曾督導農業部八年，加上其專業跟土地建築關係密切，資訊非常靈通，有關台肥處理土地問題的相關傳言，聽到耳朵都長繭了。「每一次台肥人事異動，都是非常神秘兮兮，而且看不出合理的脈絡，看出來都有積極的力量在運作，因此，本人對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事。」

張景森指出，台肥有非常多精華區的土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流，例如最近才公告：台灣人壽把台北南港一筆地上權再延40年，權利金總額150億元、分15年付；這種規模的決策，地上權是續還是換人、租期多長、保證金與租金怎麼算、合建或標售走哪條、不動產與本業怎麼分帳揭露。這些都不是技術題，背後全是龐大的土地利益。

張景森進一步說，如果這是一個民間的上市公司，那問題不大。公司的決策必須符合公司治理的原則，也會受到利益相關股東的監督，公司管理階層績效不善，股東決無法容忍。但台肥還在政府資產清單裡，政府持股加上大筆地產，只會放大人事爭議與政治風險。

張景森回顧幾個「前車之鑑」，國營（公股）企業在處分土地時，一旦被質疑「低價、圖利、程序瑕疵」，就會瞬間演變為政治與司法風暴；吳乃仁、洪奇昌等人多年纏訟就是教科書級案例。這不是台肥，但邏輯完全相同：「公股＋大面積土地＝超高政治敏感度。」

張景森直言，台肥自身也不是沒被政治風暴掃過，1999年民營化初期，圍繞股權與公司治理就曾爆出內控與政治力介入疑雲，媒體與調查單位大動作介入。追根究底，這樣子的公司存在公股的必要性已經很低，只要公部門不退場，經營不可能有效率，政治風險很大。

張景森呼籲執政當局，應該把公股退出台肥列入議程表，分年降持公股，該管的公共目標用契約與監理來管，例如框架採購、供應KPI、價格指數連動機制，而不是派人去經營一個肥料加上地產的公司。

張景森強調，如果行政院看上吳音寧，是因為認定她正直有為，要派她去改革台肥，那他是可以接受的。但是要讓社會大眾信賴這個任命，應該給她重要具體的KPI就是：「1.完成土地與不動產處分的透明制度，回到市場規則＋高強度揭露（多軌估價、公開競爭、利害關係全面揭露、關鍵決議須有獨立董事／外部專家背書）、2.透過和政府的政策契約，落實穩定肥料價格。3.推動公股退出台肥的計劃。」

張景森直言，台肥因為是一個民營化的公股公司，是一塊容易腐敗的肥肉，很容易生蟲的，「今天吵人事，明天還會吵下一個人事，不吵的時候可能更恐怖。」因此他認為，長期不如把台肥從政府資產清單移走，讓政府只管公共目標，市場去管資產效率。這才是把風險關掉、把效率打開的做法。

