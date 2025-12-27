對台軍售商 Anduril 創辦人秀「金維尼」反嗆北京 ：被封殺是殊榮

Anduri 創始人 Palmer Luckey 不怕中制裁，發出金維尼熊照片回嗆。 圖：翻攝自 Palmer Luckey Ｘ

[Newtalk新聞] 對台軍售的美國軍工業者接連遭北京制裁，國防科技新創公司 Anduril 創辦人拉奇也名列其中。中國官方日前宣布，對近年參與「武裝台灣」的 10 名高級管理人員及 20 家美國軍工相關企業採取反制措施，內容包括凍結在中國境內的動產、不動產及其他各類財產，並禁止中國境內組織與個人與其進行交易或合作。

遭點名的拉奇，即 Palmer Luckey，今天透過 X 平台發文回應，形容這項制裁是自己收到的「最後一份耶誕禮物」。他表示，中國外交部在深夜正式通知，宣布他因被認定為「危險人物」而遭制裁。拉奇語帶諷刺地稱，能「榮獲」這項殊榮，要感謝家人、團隊以及主耶穌基督。

Anduril 創辦人 Palmer Luckey。 圖：翻攝自@orenbarsky

拉奇同時澄清，自己在中國根本沒有任何資產，「如今終於輪到我不存在的中國資產被沒收，意義重大」。他也調侃指出，制裁內容還包括禁止所有中國公民以任何形式與他接觸，「這應該能讓我的社群媒體動態清靜不少」。

拉奇並附上一張獎座照片，畫面中央是一尊全身鍍金、身穿紅色上衣、手持金罐的維尼熊雕像，底座銘牌刻著「最危險人物拉奇」字樣，被外界解讀為帶有強烈政治隱喻，直指北京高層。

拉奇今年 8 月曾赴台交付台灣訂購的首批 Altius-600M 攻擊型無人機。Anduril 本身即為北京制裁名單上的企業之一，拉奇也坦言，許多同業早已處於相同處境。

Altius-600M 自殺式無人機。 圖：翻攝自@front_ukrainian

《路透社》先前報導，隨著無人機改變烏克蘭戰場的作戰模式，以及美國總統 Donald Trump 推動五角大廈採用尖端技術應對中國，Anduril 已成為矽谷最受矚目的國防投資標的之一。自 2022 年底以來，Anduril 估值成長 2 倍多，達到 305 億美元（約新台幣 9575 億元）。

報導指出，Anduril 與同樣出身矽谷的新創公司 Palantir 在川普主政期間市值快速攀升，反映華府日益依賴科技新創的速度與創新能力，因應不斷升高的安全威脅。相較洛克希德馬丁、雷神等傳統軍工企業，Palantir 與 Anduril 被視為「非傳統」防務供應商，其「速度優先、先試再說」的矽谷風格，也在美國軍工體系內引發正反兩極討論。

此外，拉奇今年 10 月曾在知名 podcast 節目 The Joe Rogan Experience 中透露，Anduril 內部有一項名為「中國 27」的政策，要求所有規劃都以「中國在 2027 年對台出手」作為前提。他同時表明自己反對美國直接介入戰爭，主張透過軍備與技術，將台灣打造為難以攻下的「超多刺豪豬」。

