對台軍售遭中制裁 Anduril創辦人：引以為傲的獎項

（中央社記者侯姿瑩華盛頓8日專電）因對台軍售而遭北京制裁的美國國防科技公司Anduril創辦人拉奇表示，這是他非常引以為傲的「獎項」。面對中國侵擾，他強調，必須加速把台灣打造成渾身是刺的「豪豬」，而Anduril設計的系統，主要就是為了應對中國。

中共對台軍事脅迫不斷之際，美國政府去年底宣布總額逾111億美元的8項對台軍售案，中國外交部隨後公告，依「反外國制裁法」對近年來參與「武裝台灣」的20家美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施，拉奇（Palmer Luckey）也入列。

拉奇昨天在拉斯維加斯舉行的美國消費性電子展（CES）場邊接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪對此表示，「這是我非常、非常引以為傲的『獎項』」。

拉奇說，他的公司多年來一直受到制裁，但如今他個人也受到制裁，被告知所有在中國的資產都被沒收、也不被允許進入中國，「真的為此感到驕傲」。

他還說，中國指稱他向「目前控制台灣島的分離主義恐怖組織」出售產品。他對此正面回應：「我就是分離主義者的忠實支持者」。

被問及Anduril與台灣合作的狀況，拉奇表示，幾個月前他才親自造訪台灣，參與一次大規模的武器交付，「我們定期協助他們軍事現代化，並提供所需的各種工具」。

台灣國防部對美採購、由Anduril製造的Altius-600M攻擊型無人機，首批在去年8月交運陸軍，可有效強化地面縱深防衛及打擊能力。拉奇當時親赴台灣，並拜會國防部長顧立雄。

拉奇在福斯財經新聞網專訪中表示，他認為美國已意識到，面對中國對台灣及其他國家的侵擾行為，「已經沒有時間讓一切照常」，必須加快腳步把台灣打造成渾身是刺，「誰都不想踩、誰都不想吞下去的豪豬」。

他指出，Anduril售台的武器系統主要包括防空及海上系統，以及能用來摧毀入侵船艦、飛機及入侵地面部隊的各種系統，「我們正在做非常多的事情」。

儘管無法透露具體內容，但他直言，「我們設計的大多數系統，主要是為了應對中國」。若未來真的發生與中國正面交鋒的情況，將會看到大量Anduril裝備出現。（編輯：陳慧萍）1150109