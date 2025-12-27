對台軍售遭中國制裁！ 美企創辦人貼「金維尼」嘲諷：感謝耶穌賜我這份殊榮

美企創辦人貼「金維尼」嘲諷，感謝耶穌賜我這份殊榮。（翻攝自X@PalmerLuckey）

美國近期宣布對台軍售，中國外交部昨（26）日則宣布對美國20家美軍工企業、10名高管進行制裁。在名單中的拉奇（Palmer Luckey）今天也在社群媒體X發文貼出一張「金維尼」嘲諷喊「耶誕快樂」！

美國對台軍售 中國氣炸喊「制裁」

中國外交部稱，美國近日宣布向台灣大規模出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第5條、第6條、第9條、第15條規定，中方決定對下列美國軍工相關企業及高階主管採取反制措施。

公告說，被制裁者將會遭凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

美企創辦人貼「金維尼」嘲諷 高喊：感謝耶穌賜我這份殊榮

在名單中，就有包含國防新創公司Anduril創辦人拉奇，不過他則發文貼出一張「金維尼」說，自己收到中國的耶誕禮物，他還感謝自己的團隊、家人、耶穌賜給他這份殊榮。

拉奇表示，Anduril其實和其他公司一樣，早就被制裁了一段時間，如今終於輪到他根本不存在的中國資產被沒收，意義重大。他還說，制裁內容中還包含所有中國公民以任何方式與他接觸，「我的社群媒體動態應該會清靜不少，耶誕快樂」。

