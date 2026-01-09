對台軍售遭中國制裁 美Anduril創辦人再提「金維尼」：引以為傲

美國國防科技新創公司Anduril公司創辦人Palmer Luckey（左）去年曾來台會面國防部長顧立雄。（資料照，國防部提供）

中國國台辦近日將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，除了針對台灣人，去年北京政府為了抗議美國對台軍售，也針對20家美國軍工企業及10名相關高階管理人進行制裁，當中包含美國國防科技新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey），近日他出席美國消費性電子展（CES），對於被中國制裁，他重申：「是我非常引以為傲的『獎項』。」

去年12月間，美方批准對台出售總額超過111億美元（約新台幣3,500億元）軍事裝備，引發中國強烈反彈，中國外交部隨後公布制裁名單，依據《反外國制裁法》，包含諾斯洛普格拉曼、波音聖路易斯分公司、L3哈里斯旗下海事服務公司，及多家無人機、人工智慧與軍事科技新創共20家軍武公司。

廣告 廣告

另有10名企業高層也在名單內，除資產凍結，也被禁止入境中國，其中拉奇也包含在內，事後他透過社群平台X曬出一座「金色小熊維尼」獎座，並指在耶誕節前夕收到中國外交部「特殊禮物」，並表示自己在中國根本沒有資產；近日拉奇出席CES接受《福斯財經新聞網》（Fox Business）專訪，他再度強調，被中國制裁「是非常、非常引以為傲的『獎項』」。

拉奇表示，公司多年來一直受制裁，如今連他個人也受到制裁，不僅被通知在中國資產都會被沒收，也被禁止進入中國，種種都讓他「感到驕傲」。陸軍第一批Altius-600M攻擊型無人機去年8月間正式交運，當時Palmer Luckey也親自來台和顧立雄會面，同時也到台大演講。





更多《鏡新聞》報導

苗博雅曝18案對美軍購僅3案延宕 批黃國昌喊7千億武器沒到位造謠

曾笑美國不敢出兵、籲各國學馬杜洛用華為避監聽 這3人言論被挖出

陳志遭美通緝卻遣送中國 中外交部避回司法合作！要記者保持關注