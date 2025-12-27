對台軍售遭制裁 美企創辦人PO「金維尼」反嗆

記者盧睿鋐／綜合報導

美國國防公司創辦人發出「金色維尼」圖像，獎盃底部刻著「最危險的人物」。

美國對台加碼111億美金軍售，引發中國不滿，宣布對20家美國軍工企業、10名高層人員實施制裁，不過其中一家創辦人根本不怕，還秀出金色小熊維尼，嘲諷中國。

美國對台軍售再次加碼，價值111億美金、約台幣3484億元的大禮包，包含82套海馬斯系統以及最新型無人機，讓中國相當不滿，祭出制裁。

東方衛視主播：「外交部在今天（26日）宣布，針對諾斯洛普格拉曼系統公司等20家（美國）軍工企業實施反制。」

中國外交部宣布，除了20家軍工企業，另外也限制10名高級管理人員，禁止在中國境內交易和往來，這是中國自11月和美國達成貿易戰休兵以來再次實施制裁，但有一間公司並不在乎。

美國國防新創公司安杜里爾創辦人拉奇，26日在社群平台發布「金色維尼」圖像，圖片中一身金光的小熊維尼，身穿紅色上衣、手裡拿著金罐、底部刻著「最危險的人物」，拉奇想要諷刺誰，不言而喻。

他更在貼文中稱自己榮獲中國外交部寄來的「耶誕禮物」，包含被認定為危險人物拒絕往來，以及凍結自己在中國「不存在的財產」，最後還模仿奧斯卡獎頒獎典禮，幽默的感謝自己家人，祝大家耶誕快樂。

他在貼文中笑稱自己榮獲中國外交部寄來的「耶誕禮物」。

國防新創公司安杜里爾拉奇（2019）：「不，我們不會跟中國做生意，我們會與美國的盟友做生意。」

拉奇之所以有底氣抗中，外媒報導指出，除了俄烏戰爭中無人機崛起、改變作戰模式，美國總統川普也推動尖端科技對抗中國，讓主打無人機和監控系統的安杜里爾成為矽谷最受歡迎的國防投資企業，3年間估值成長2倍多，達到305億美元，約新台幣9575億元。

國防新創公司安杜里爾拉奇（2019）：「我認為國防科技的未來是人與機器無縫協作。」

面對中國的制裁，拉奇以自嘲及幽默方式，表明自己不會屈從施壓，會反抗到底。

