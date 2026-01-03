對台軍演不如預期 國安人士：習近平見李在明將「送大禮」換承諾一中原則

中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明，11月1日於南韓慶州的國立慶州博物館舉行雙邊會談。美聯社



南韓總統李在明1月4日啟程訪問中國，將推動鞏固中韓「戰略夥伴關係」的全面恢復，由於此舉就在中國對台灣發動大規模軍演落幕後隨即宣布，國安人士透露，中方送南韓「大禮包」，包括重新開放中國遊客赴南韓，正式解除「禁韓令」、讓南韓藝人到中國表演，解除對韓華集團美國子公司的制裁等。不過，南韓總統李在明則必須承諾「遵守中國的一中原則」，還要拒絕部署美國堤豐中程飛彈等作為交換，也希望換得習近平協助安排與金正恩的會面。

國安人士指出，由於中國對台軍演效果不如預期，因此中國領導人習近平就立刻拍板同意李在明會面的要求，中國此舉是為了在印太區域當中找到破口，削弱美韓日同盟與印太同盟，以達到宰制第一島鏈與印太區域的目的。

2025年12月5日，在南韓首爾景福宮外，除雪作業進行中。美聯社

在日前一場會議中，國安人士揭露中國領導人習近平拍板，同意南韓總統李在明見面的請求背後的決策過程與考量。南韓國家安保室室長魏聖洛昨天（1/02）表示，李在明將於1月4日啟程赴中國，進行為期3天的國是訪問。但事實上，在去年11月1日、APEC領導人峰會場邊舉行的中韓領導人雙邊會談中，原本當時李在明與習近平會談時表示，希望韓中兩國加強戰略溝通，促使北韓重返對話。不過，中國官媒會後報導隻字未提北韓。外界解讀習近平當時對於李在明仍在推動美日韓同盟相當介意，因此並未全面恢復中韓之間的「戰略夥伴關係」。

中國不滿日本首相高市早苗11月「台灣有事」言論，發動軍機戰艦侵擾日方海域，戰機並對日方軍機以雷達「照射」鎖定。圖為「遼寧號」艦載殲-15戰機在日本沖繩附近海域升空「訓練」。翻攝自小泉進次郎X

國安人士指出，中國自去年11月中以來，從對日本進行騷擾，後面也對付菲律賓，包括在南海部署大量海警船跟海軍騷擾菲律賓，到12月底對台灣發動軍事演習，顯然中國試著在印太區域跟第一島鏈，呈現它在印太宰制的力量，也針對美國公佈國家安全戰略報告（NSS），不過，前面3項行動看起來都沒有達標之後，決定在下個星期採取下一個動作。

中國解放軍東部戰區2025.12.30對台軍演發射遠程火箭落於台灣24海浬鄰接區內海面。資料照為中方公布畫面，聲稱遠程火力實彈射擊全部命中。翻攝微博

國安人士說，由於南韓總統李在明一直表示希望到中國訪問，中國這次對台軍事演習之後，看起來沒有辦法取得台灣方面的妥協，並沒有得到戰略上的利益，所以中國快速決定在1月4日（週日）辦理歡迎南韓總統到中國訪問，1月5日則是習近平會見李在明，此舉目的是中國在尋找印太戰略的下一個破口。

國安人士表示，中國繼施壓日本、騷擾菲律賓及軍演台灣之後，找下一個破口，這時間點很特別，因為俄羅斯1月1日在日本北海道的北方，展開為期一個月的演習。在俄羅斯對日本發動軍演期間，這時候北京拉住首爾，第一是來企圖全力阻止美韓軍工產業合作，第二是希望阻止南韓接下來配合美方的國家安全戰略。因為美方對印太跟島鏈周邊，希望各國各自要善盡角色的部分有非常大著墨，因此中國要阻止南韓在印太扮演更積極角色，特別在CRINK國家當中，最近陸續出現狀況，伊朗最近因為經濟問題導致社會動亂的狀況非常嚴重，中方企圖利用南韓跟北韓來制衡狀況。

美軍去年首次在菲律賓的北呂宋島部署堤豐中程飛彈發射系統，該系統能夠發射戰斧巡弋飛彈等進行遠程打擊。翻攝自X@Aaron_MatthewIL

國安人士說，根據相關資訊分析顯示，北京定調這次跟南韓往來，將落實幾件事情，首先是會在這次中韓兩國領導人會面時，將定調中國跟南韓是「戰略夥伴」，也就是全面恢復「中韓戰略夥伴關係」，而進行此一定調的目的是要削弱跟弱化另外一群夥伴，那就是美韓日同盟跟印太的同盟。

國安人士也說，根據國安單位所了解到相關會談跟會商內容，中國要求南韓必須公開重申「遵守中國的一中原則」，也就是李在明跟習近平會面時，重申一中原則之外，並且發表在新聞說明上。此外，還要南韓承諾跟美方軍工合作生產的武器裝備，不可以用在印太區域，並且還要承諾拒絕部署堤豐中程飛彈系統，反對駐韓美軍規模擴大等。

中國為突破印太戰略同盟的破口，將開放南韓藝人赴中國表演。資料照為韓團KARA於2025.12.31台北市府前廣場跨年活動中表演。李政龍攝

國安人士指出，相對於南韓的承諾之下，中方則會承諾，正式解除對韓華集團美國子公司的制裁，包括承諾廢止「禁韓令」，允許南韓演藝人員到中國表演，且承諾恢復開放中國觀光客到南韓，上半年增為3倍，下半年更擴大為5倍。此外，中國方面也會向李在明表示，會協助爭取安排李在明與北韓領導人金正恩見面，但不承諾「朝鮮半島非核化」。

從去年11月初拖到新的一年開始，北京才同意南韓總統李在明會見習近平，對此，國安人士強調，中國方面對南韓做到如此地步，為的就是在印太戰略找到新的破口，繼續達成其宰制印太區域、對台灣施壓的目的。

