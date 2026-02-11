對台軍購上川習會談判桌變籌碼？賴清德：固然中國阻擋、目前軍購沒有改變

總統賴清德重提2005年軍購就是後來在野黨沒有支持，在程序委員會擋了69次，最終軍購案流產。（圖／鄒保祥攝）

中國國家主席習近平日前與美國總統川普通話近2小時，向美方表示「務必慎重處理台灣問題」，川普則回應重視。至於台灣軍事需求是否變成美中談判桌上的交換條件，總統賴清德今天（11日）透露，目前接受到的訊息是軍購沒有改變，並重提2005年軍購就是後來在野黨沒有支持，在程序委員會擋了69次，最終軍購案流產。

總統賴清德今天上午舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，並於會後開放媒體提問。

外媒關心，北京恐利用4月的川習會施壓美方凍結軍售，是否擔心川普會因為朝野對立而質疑台灣的防衛決心，進而把台灣的軍事需求，變成他跟習近平談判桌上的交換條件？

對此，賴清德先是坦言，「的確，之前川普總統跟中國國家主席習近平先生的通話，也提到台灣的軍購問題」，但是這份軍購從國防部長顧立雄與參謀總長梅家樹的說明裡面，是非常切合台灣防衛的需求，不僅有助於保護我國也有助於穩定印太的和平，是非常重要的國防預算。

賴清德指出，剛剛特別提到因為美國的「國家安全戰略報告」裡面有特別強調，有 4個重點，首先就是美國希望能夠顧及本身的國土安全，再來是美國將把力量移到印太，穩定印太避免中國勢力的擴充，維持印太的穩定，以及希望集體防禦、責任分攤，最後才是美國希望再公約化。

賴清德提到，美國再公約化方面，在對等關稅裡面包括台灣、日本、韓國、印太的製造業大國，都會前往投資，會去協助這個面向。那如果說是這個集體防禦、責任分擔的話，那這個台灣、日本、韓國、菲律賓，甚至印度其實大家都在做，美國本身也在做，美國今年的國防預算將近一兆美元，那川普也特別提到，2027年美國的國防預算要高達1.5兆美元，所以世界各國包括世界民主陣營，包括美國、包括印太，甚至包括歐洲都在提高國防預算。

「到目前為止，我們所接受到的訊息，就這一筆這個軍購其實是沒有改變的，固然中國是極力阻擋。」賴清德重提， 2005年當時三項軍購，就是後來在野黨沒有支持，在程序委員會擋了69次，最終軍購案就流產。希望日益複雜的區域情勢裡面，中國的威脅越來越嚴重，台灣這筆國防預算一定要順利通過 ，這代表台灣的決心，也代表台灣善盡國際社會的責任，「我們也不希望台灣成為印太和平穩定的破口，這是我們大家的共識」。



