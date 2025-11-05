對台輿論戰升級 國台辦港澳局局長張晗任發言人

（中央社台北5日電）中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華宣布，國台辦港澳局局長張晗主持記者會，代表國台辦繼上週後再添新任發言人。

繼上週國台辦經濟局局長彭慶恩擔任新任發言人後，這次的記者會再由另一位新任發言人張晗主持。張晗具備長期涉港澳接觸與兩岸基層交流的實務經驗，她在首場記者會上口條清晰，舉止落落大方。

國台辦開始改由每週三舉辦記者會後，輪值主持記者會的發言人人數從2位增為4位。彭慶恩與張晗仍保有原單位職位，2人加入輪值發言人，顯示中國大陸藉由更為密集的記者會，調整宣傳調子，轉變更為積極與全面，對台輿論戰再次升級。

廣告 廣告

今日的國台辦記者會開始前，由新聞局局長兼發言人陳斌華介紹張晗。陳斌華說，「很高興向大家介紹我辦新任發言人、港澳局局長張晗女士。今天的發布會，將由張晗局長主持。希望大家像支持我、朱鳳蓮和彭慶恩一樣，支持張晗局長做好對台新聞發佈工作。」

張晗稍早自我介紹說，「各位記者朋友，大家上午好，歡迎參加國務院台辦新聞發布會。借此機會向各位台灣同胞問好。今天的發布會由我來主持，希望今後同各位記者共同努力，宣介好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的了解、理解和信任。」

記者會上有媒體進一步詢問新聞發言人的輪調調整，以及張晗的背景，張晗表示，這是正常的工作安排，隨著今後在新聞記者會上主持工作，會更多了解彼此，能更好宣傳大陸方針政策，增進情誼。

根據發布的資料，張晗是碩士研究生，中共黨員。現任中共中央台灣工作辦公室（國務院台灣事務辦公室）港澳局局長、國務院台灣事務辦公室新聞發言人。她曾任中共中央台灣工作辦公室港澳局副局長。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1141105