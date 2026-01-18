對台關稅談判團隊返國 卓揆親自接機感謝完成4大目標

由行政院副院長鄭麗君和政委、經貿辦總談判代表楊珍妮所率領的關稅談判團隊今（19）天清晨6點從美國搭機返台，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵和發言人李慧芝等親赴桃園機場接機。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 由行政院副院長鄭麗君和政委、經貿辦總談判代表楊珍妮所率領的關稅談判團隊今（19）天清晨6點從美國搭機返台，行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵和發言人李慧芝等親赴桃園機場接機。卓榮泰說，這一次國人很期待的台美關稅貿易談判過程非常辛苦，但我們實際上是獲得相當實質且有意義的進展跟結果，後續還會有辛苦的過程，談判團隊會持續的以國家利益、產業利益、國人健康跟糧食安全共四大目標，完成所有總統跟國人所交付的責任。

卓榮泰提及，「其實每一次我都想來接機，但不想讓副院長跟談判代表有太大的時間壓力。」今天現場還有很多百工百業的理事長們都不約而同的到這裡向所有談判團隊成員表達感謝。

卓榮泰說，明天上午9點鐘在行政院將召開正式的副院長鄭麗君跟談判代表楊珍妮返國說明會，那個時候我們會更詳細清楚的、而且讓國人更進一步瞭解到整個談判過程結果以及後續發展的一些重要說明，最後「再次用掌聲謝謝副院長、謝謝楊珍妮政委和謝謝所有的談判團隊」。

