對台關稅軍售 川普成最大贏家

台美關稅談判底定後，美國商務部長盧特尼克直白評論，談判結果在於確保與川普總統維持正面關係，就是讓「川普滿意」；而賴政府編列1.25兆元軍購特別預算，其中約新台幣9000億餘元都是向美採購，其實也是編給川普高興的，如同關稅談判，軍售是先賣先贏，即便將來大選政黨輪替，軍購仍照樣進行。

川普第一任賣給台灣軍售金額超過210億美元，相當於前任歐巴馬政府8年數字，更是拜登政府4年76億餘美元的近3倍。現在川普第二任，台灣已打算編列約9000億元向美國買武器，已超過川普第一任的總和，且可以預料，除了已宣布的5項軍售及未宣布的4項軍售案外，川普在卸任前，還會叫台灣採購武器。

換言之，在川普2029年元月卸任前，我對美武器採購金額，絕對超過9000億元，打破歷任美國總統對台軍售紀錄。

對於美國軍火商而言，軍售就是先賣先贏，看準川普治國喜好，搶這段時機多賣裝備給台灣，就算2028年台灣總統大選執政黨更替，兩岸關係緩和，台美軍售金額與項目一定會降低，但雙方議定的購案金額，已全編在特別預算中，一分錢也少不了。

美方看準時機大賣武器給台灣，最具體的例子就是「海馬士多管火箭系統」，美方本來已賣台灣29套，去年12月再宣布售我82套，合計111套，讓台灣成為除了美國之外，擁有海馬士最多的國家。

然而去年底宣布的82套，並不是台灣最早向美方提出的購案數字，而是美方主動加碼的，一如川普第一任售我岸置魚叉飛彈，軍方最初規畫500億元採購金額，最後「半推半就」加碼至800多億元，讓川普可以開心高興。