對台關稅降至15％？傳台積電要加碼設廠 學者憂護國神山削弱中

翁履中指出，關稅降至15%只是跟日韓一樣，但台積電又要加碼設廠，憂心頭已經洗下去了，護國神山正在削弱中。

《紐約時報》揭露，台美關稅談判接近尾聲，旅美學者翁履中指出，關稅降至15%只是跟日韓一樣，但台積電又要加碼設廠，憂心頭已經洗下去了，護國神山正在削弱中。

翁履中接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時表示，15％關稅並不意外，跟日韓同等級，至少競爭力不會輸在起跑點上。但傳出台積電計畫擴大在亞利桑那州投資，預計新建至少5座半導體廠，這個消息讓翁履中憂心忡忡，美國正把看見的台灣價值，展現出來的優勢，想辦法搬回自己家裡。

廣告 廣告

翁履中表示，川普政府在意的不是同盟情誼，也不是民主價值，而是「美國利益」。有籌碼，就有合作空間；沒價值，就可能被邊緣化。今天台美若能達成協議，代表台灣在川普眼中仍有可交易的價值、可合作的空間，而這種「被需要」，在川普時代就是安全保障最現實的基礎。

翁履中指出眼前的穩定，顯然是建立在「今天的戰略價值」之上。台積電夠強，台灣就能穩住腳步；可未來呢？十年後呢？希望台灣看到穩定訊號的同時，也要看到背後的警示：要讓別人持續重視台灣，就得確保他人的利益計算永遠不能忽視台灣。台美關稅談判的結果，固然是台灣價值的再驗證，但這驗證同時也提醒我們，國際政治裡的穩定不是天賜的，是靠實力、靠籌碼、也靠政治智慧去把風險「談下來」、把時間用來務實「累積實力」才能維持住的。

翁履中提出警告，賴政府擺明了沒有打算跟美國據理力爭，竟然說台積電是屬於大家的，是全世界的台積電，狠酸台灣是清流「出淤泥而不染」，果然是「清德」總統。