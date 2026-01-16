對台關稅15%加5000億美元投資 美台商會籲速過避免雙重課稅

台美今天達成貿易協議，美對台的對等關稅將調降為15%且不疊加，雙方將擴大供應鏈投資合作。美台商業協會表示，若要讓協議發揮其最大潛力，美國國會須立即通過台美避免雙重課稅法案，此舉將造福美台勞工與企業。

行政院經貿談判工作小組談判結束並達成共識，在美國華盛頓舉行記者會。楊珍妮（左起）、鄭麗君、俞大㵢。美台商業協會呼籲美國國會應速通過應避免雙重課稅法案。（中天新聞）

台美今天分別宣布貿易協議內容，根據美國商務部發布的事實清單，台灣半導體和科技企業將進行至少2500億美元新的直接投資，用於在美建立與擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力；台灣也將提供2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的額外投資，支持在美建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。另外，美國與台灣將在美國境內建立世界級的產業園區。

美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）隨後發布新聞稿對此表達歡迎，並指出美國對台灣的新關稅稅率與美國先前和日、韓所簽署協議中的稅率一致；若要讓這項台美協議充分發揮其最大潛力，美國國會立即通過美台避免雙重課稅法案至關重要。

美台商會指出，現行稅制環境對雙向資本投資構成重大阻礙，呼籲美國國會在本會期內通過相關立法，此舉將造福美國和台灣的勞工與企業，強化雙方整體利益。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透過新聞稿表示，關稅稅率降至不超過15%是令人樂見的進展，「將使台灣經濟與其主要競爭對手，特別是北亞地區的競爭者，站在相同的競爭起跑線上」。

他說，美國晶片設計公司如輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和台積電的動態關係，可能是全球經濟中最重要的商業夥伴關係。這項協議將強化此關係網絡。

另一方面，韓儒伯指出，台積電承諾進一步擴大在美國亞利桑那州的投資，將有助在全球高端晶片製造上取得更好的平衡，「我們不應將此視為取代台灣在晶片製造上的領導地位」。

他表示，台積電最先進製程的晶片仍將在台灣研發，其下一代晶圓廠也仍會先在台灣部署，之後才在美國複製。「這項協議應能在強化美國長期製造目標的同時，也緩解台灣對本土晶片產業被『掏空』的疑慮」。

韓儒伯也說，承諾在美國建立採用台灣模式、比照新竹科學園區設立科學園區，將有助於形成產業聚落，不僅能讓如台積電等公司的供應鏈夥伴更容易辨識與進駐，也將加速美國重建關鍵供應鏈夥伴的進程。

根據美國商務部發出的資訊，美國對台灣貨品對等關稅總計不超過15%；美國貿易擴張法第232條款（Section 232）之下的台灣汽車零件、木材及衍生產品關稅總計不超過15%；學名藥物及其成分、航空零組件等項目實施零關稅。

有關232條款關稅方面，商務部指出，未來將獎勵在美投資的台灣半導體業者。業者於核准建廠期間，可能獲准豁免相關關稅進口計劃產能2.5倍的產品，超過限額的進口量將適用232條款關稅的較低優惠稅率；完成建廠計畫業者仍可獲准免繳232條款稅，免稅進口量為新產能的1.5倍。（中央社）

