對台關稅15％ 台積再蓋5美廠

《紐約時報》12日引述多名知情人士說法，美國與台灣已接近敲定貿易協議，目前正進行最後審查，最快本月公布。依協議內容，美對台關稅由現行20％下調至15％，與日韓水準一致；台積電則將額外增設至少5座廠房。另《華爾街日報》報導，台灣以赴美投資總額擴大至3000億美元作為交換。對此，行政院經貿談判辦公室強調，待台美進行總結會議後，雙方將對外宣布協議主要內容。

《紐時》指出，作為協議的一部分，台積電承諾在亞利桑那州額外興建至少5座晶圓廠，比現有規畫數量幾近翻倍。台積電2020年起在亞利桑那設廠，目前已有第1座工廠投產，第2座計畫2028年啟用，原先規畫總計6座廠房，新版協議則在此基礎上再增加5座。

廣告 廣告

《華爾街日報》則補充，台灣將同意在美國投入超過3000億美元的直接投資與相關支出，其中包含大幅擴充台積電去年提出的1650億美元投資計畫。知情人士表示，其中一部分資金將用於在亞利桑那州興建新的晶圓廠，使台積電在美國的製造規模進一步擴大。

《紐時》指出，川普政府將台積電投資列為談判核心，實則與台海風險直接相關。美國官方與業界普遍憂心，一旦台海爆發衝突，全球電子、汽車與武器供應鏈將嚴重中斷。華府因此試圖將更多關鍵產能移至美國本土，以降低對台的戰略依賴。

在關稅層面，15％的稅率也具對照意義。美國去年已將日韓適用關稅降至相同水準，日韓並承諾在美國造船、核能與關鍵礦產等領域投資數千億美元，台灣如今也被納入類似架構。

《紐時》也點出，台美貿易談判拖延，主因為雙方在關稅問題上長期存有分歧，雖然台灣早已與美國貿易代表辦公室完成磋商，但在半導體是否納入國安關稅範圍，仍須與商務部進行額外談判。其中，關鍵即為《貿易擴張法》第232條。

不過，報導引行政院經貿辦去年末證實，雙方已就關稅調降與第232條優惠達成廣泛共識的說法，表示隨著台積電在亞利桑那州購地並承諾擴產，談判已完成關鍵條件對齊，協議正邁向最後定案階段。

經貿辦昨重申，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，及爭取半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，在台美第5輪實體會議後，我方以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，目前已有一定共識。

根據外媒揭露台積電將再增建至少5座先進製程晶圓廠，美國將出現史上最大半導體聚落，由於正值法說會前緘默期，台積電無法回應，市場靜待董事長魏哲家在法說會釋疑，預期法人將高度關注2026年資本支出相關說明。

即使恐成台美貿易談判棋子，台積電股價13日一度飆上1720元，寫歷史新高價，最後收在1710元，上漲20元，創收盤新高紀錄。