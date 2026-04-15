對台10項措施何時實施？國台辦：會同地方政府「落實落細」

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〔記者陳鈺馥／台北報導〕鄭習會後，中共官方提出10項涉台措施，將恢復上海、福建民眾赴台個人旅遊。關於「實施時間點」？，中國國台辦發言人陳斌華明確表示，下一步將會同有關部門及地方政府，全力推進相關政策「落實落細」，確保兩岸同胞共享利好。

中共台辦授權發布的10項政策措施：一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。三、推動福建沿海地區，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋。四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支援金門共用廈門新機場。五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利。

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六、完善涉台漁業准入管理。七、為符合要求的台灣食品生產企業在中國註冊和台灣食品輸入中國提供便利。八、支持台灣中小微型企業開拓中國市場。九、台灣業者可以多種方式參與中國微短劇創作。十、推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試。

陳斌華今天在國台辦記者會指稱，我們秉持「兩岸一家親」理念，堅持以「交流融合」增進民生福祉，著眼讓兩岸同胞過上更美好的生活，聚焦台灣同胞實際需求，出台10項促進兩岸交流合作的政策措施。

陳斌華聲稱，10項政策措施涵蓋兩岸政黨與黨際交流、青年交流以及經濟、民生、文旅等領域，是我們推動兩岸人員往來和各領域交流合作，增進同胞親情福祉的又一重要舉措。這順應了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，也回應了台灣民眾的熱烈期盼。

關於實施的時間點，陳斌華說，「下一步，我們將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實落細，讓兩岸同胞早蒙其利、共享利好」。希望「民進黨當局」順應島內民意，回應業界呼聲，盡快取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化、常態化撤除障礙。

有媒體問及，國民黨主席鄭麗文參訪江蘇、北京受到當地民眾熱烈歡迎，未來是否增加江蘇、北京兩地民眾赴台旅遊？陳斌華回應，關於北京、江蘇其他省市，是否跟進開放赴台旅遊，目前沒有進一步消息。

此外，對於國民黨該如何協助實踐措施？陳斌華說，出台10項兩岸交流合作的政策措施，充分體現我們以「交流融合」的政策主張，增進兩岸同胞親情福祉，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，我們願同包括國民黨在內的各政黨、團體及社會各界人士，加強交流對話，推進相關工作。我們相信兩岸共享和平、共謀發展、共促繁榮是兩岸同胞之福，必將得到台灣民眾普遍支持。

針對中共10項涉台措施，陸委會主委邱垂正14日批評，中共經常把經貿武器化，對台灣進行政治勒索，本質就是養套殺。這種片面讓利未經政府協商，往往只是包裝成大禮包的糖衣毒藥。中客來台自由行「說斷就斷」，更造成旅遊業者血本無歸、哭訴無門。國民黨主席鄭麗文將九二共識做為兩岸對話的前提，這是在幫中共消滅中華民國背書，「這是併吞的毒藥，不是和平的解藥」。

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