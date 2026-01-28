對向「奪命怪手」收魂⋯騎士妻認屍哭崩！貨車駕駛自責淚：看到樹閃一下

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

一輛載運怪手的大貨車，後車斗怪手疑未固定掉落，砸中對向車道的騎士。（圖／翻攝畫面）

奪命怪手！屏東縣萬巒鄉信敏路今（28）日上午發生一起車禍意外，一輛大貨車疑未妥善固定後車斗載運的怪手，導致轉彎時當場掉落，不偏不倚砸中對向車道孫姓騎士，導致人當場失去呼吸心跳，送醫搶命仍不治。貨車駕駛自責落淚，死者妻子聞訊趕到，崩潰痛哭，詳細事發原因仍待釐清。

43歲孫姓男騎士遭砸中重傷，當場沒了呼吸心跳，人送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

怪手翻覆在事故現場，對向遭不幸砸中的騎士，當場倒地失去生命跡象，警消獲報後緊急將人送醫，但仍然宣告不治。這起意外發生在28日上午7時許，貨車駕駛劉男（28歲）當時正載運怪手準備上山工作，但疑似因為怪手沒綁好，轉彎時翻落路面，還砸死人。

騎士妻子崩潰認屍，不敢相信丈夫出門竟成天人永隔。（圖／記者朱俊傑攝影）

「出門的時候，有看到一棵樹閃一下，不知道是不是那一下」，劉男自責哽咽落淚，但訊後仍將被依過失致死罪送辦。死者孫姓騎士（43歲）的妻子聽聞噩耗後，立即趕到當場崩潰痛哭，沒料到這一出門，竟然天人永隔。

28歲騎士自責落淚，自述看到一棵樹閃了一下，疑似因此怪手翻落對向砸死人。（圖／記者朱俊傑攝影）

