對品質極致追求 OPPO發表「Apex Guard無懈品質」技術方案

記者李鴻典／台北報導

OPPO發表全新「Apex Guard無懈品質」技術方案，憑藉卓越的軟硬體品質，全面升級用戶體驗。品牌強調，這不僅是OPPO在用戶體驗上的新里程碑，也將推動業界產品標準邁向全新階段，讓品質的追求不止步於滿足日常使用，更延伸至對延長產品壽命、增強軟硬體流暢度等全方位的提升。

OPPO發表「Apex Guard無懈品質」技術方案，強調對產品品質的極致追求。

品質作為產品的基礎，OPPO將對高品質的追求貫徹於整個產品研發製程中，從早期研發階段，到最終產品測試與品質驗證，確保每一個細節都經得起時間與使用的考驗。

品牌說，延續OPPO以科技創新回應用戶需求的初心，「Apex Guard無懈品質」方案將從三大面向強化產品品質，並落實於全產品線：

超越日常使用的流暢體驗：在產品材料與設計上，OPPO持續推動創新，透過根本性的設計突破，不僅有效防護意外進水、摔落等突發狀況，更實現順暢無礙的使用體驗。例如，採用超高強度鋼材與航太級鋁合金，大幅提升耐用性；並導入晶盾玻璃，提供超越日常使用的可靠保護。

超越產品壽命的耐久品質：保障產品長久穩定，無憂使用。以OPPO創新的矽碳電池為例，採用客製化球型矽碳材料，達到電池安全性與循環壽命的雙重提升，可將電池延長400個循環，經久耐用，效能如新。

超越業界標準的極致品質：OPPO與德國萊茵 TÜV、德國 TÜV SÜD、SGS等多家國際知名測試機構合作，以高於業界的嚴格標準，每款產品都歷經精準的製程管控與嚴格測試，包含採用新材料前的多輪品質評估，以及從前期研發到全產品生命週期中超過180項的測試。並且，售後服務也同樣秉持高標準，為用戶提供全方位的品質保障。

OPPO「Apex Guard無懈品質」以多項嚴格測試流程，確保產品提供超越日常使用、產品壽命、業界標準的高品質水準。

除硬體表現，順暢的軟體使用感受同樣是衡量品質的重要指標。為此，OPPO將軟體創新整合進「Apex Guard無懈品質」方案中，憑藉卓越的硬體基礎，結合持續優化的軟體設計，帶來流暢無虞的操作體驗。

OPPO將軟體創新整合進「Apex Guard無懈品質」方案中，憑藉卓越的硬體基礎，結合持續優化的軟體設計，帶來流暢無虞操作體驗。

在OPPO最新的ColorOS 16軟體中，全新極光渲染引擎導入Android首個統一動畫架構，實現應用程式啟動與切換間的無縫過渡。面對高負載場景，動態追幀技術讓系統得以在多工操作時動態調整算力供給，避免掉幀，保持穩定流暢。此外，藉由充分運用與調度處理器的運算能力，將能大幅降低錄製 4K 60fps 影片時的整體功耗。

為了確保長期使用的優異表現，OPPO在ColorOS 16中為入門機型引入一鍵煥新功能，一鍵即可回收與整理系統資源，減少應用程式持續運行所產生的多餘資料，從而提升讀寫速率。同時，OPPO還透過嚴格模擬 48、60或 72個月的使用週期，對產品進行嚴格的老化測試，確保每一款產品在多年使用後仍流暢靈敏。

此外，為確保品質檢驗的嚴謹，OPPO 建立可量化的評估機制，針對數百種使用情境進行測試，全面評估軟體運行表現。業界首創平行動畫6零標準，聚焦於應用程式的啟動與切換，以「零卡頓、零延遲、零閃爍、零當機、零啟動失敗、零凍結反應」為目標，為OPPO全系列產品—包含入門A系列到旗艦Find系列—樹立全新的流暢體驗標準。

另外，vivo旗下子品牌iQOO確認將正式登台；iQOO發出媒體邀請函，宣布11月28日舉行iQOO在台灣首場發表會，首款登台手機就是近日才在中國上市的iQOO 15。發表會當天，將找來世界冠軍BMG戰隊跟電競女神解婕翎站台，現場親身實測、分享使用心得。

iQOO 15在中國的規格大致如下，處理器採用高通Snapdragon 8 Elite Gen 5，搭配自研Q3電競晶片，同時具備大面積散熱系統和7,000mAh電池容量。搭載5,000萬畫素三鏡頭，也有潛望式長焦鏡頭。

近日才在中國上市的iQOO 15。

