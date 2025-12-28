對國民黨下通牒？張啓楷：嘉市最晚應在農曆年前完成「藍白合」

即時中心／徐子為報導



2026嘉義市長選戰，民進黨已推出在地立委王美惠，藍白則定調「藍白合」，共推最強人選，民眾黨近日提名立委張啓楷參選。張啓楷今（28）天進一步對國民黨喊話，指「藍白合」完成時間最好是明（2026）年一月15日前，最晚農曆春節前，越快越好。





「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今清晨在嘉市登場，國內外多達3千餘名跑者參與，立委張啓楷、林倩綺及前立委蔡壁如、嘉市議員陳家平、黃露慧、黃盈智等人都到場參與支持。



張啓楷才剛於本月24日獲民眾黨提名選嘉義市長，張今受訪表示，「藍白合」是一定要做的，因為不只是2026年，還連動影響到2028藍白能否贏得執政權。



據了解，目前藍營有嘉義市議員陳家平、鄭光宏與醫師翁壽良等人表態想選嘉義市長，藍營同樣會比照宜蘭的模式，等藍營內部協調出一名人選後，才會與白委張啟楷協調。張啓楷認為，嘉市「藍白合」整合出一組最強人選，勝選機會非常大。



張啓楷表示，他已向藍營建議，由國民黨內部先協調，先透過藍營內參民調整合出一名人選，再與他進行協調或民調，就能選出最強的一名候選人。



張啓楷認為，理想整合時間是在明年1月15日前，最晚則不要超過2月14日，換言之就是農曆年前完成，這對藍白都有利，也讓選民儘早安心。





