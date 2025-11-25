對國民黨版財劃法提覆議？卓榮泰：立院還可有作為讓失速列車停下來

記者詹宜庭／台北報導

李柏毅質詢卓榮泰。（圖／翻攝自國會頻道）

行政院會日前通過《財劃法》修正草案並函送立法院審議，立法院今（25日）召開程序委員會，藍白狹人數優勢聯手將政院版《財劃法》暫緩列案。對於14日立法院三讀通過的國民黨版《財劃法》修正案，行政院是否會在最後期限提出覆議？行政院長卓榮泰表示，這3天當中立法院還是可以有些作為，讓大家知道這部失速列車能不能停下來。

綠委李柏毅質詢卓榮泰時提到，若依照立法院14日三讀修正通過的《財劃法》，行政院是否提出覆議？卓榮泰回應，覆議最後期限是本周四，但在未來3天中，立法院還是可以有些所作為，讓大家知道這部失速列車能不能停下來。

李柏毅指出，若依照該版《財劃法》，等於宣告藍白封殺高雄捷運紫線。卓榮泰回應，明年所依據去年通過的新版《財劃法》，必須維持一般型補助2501億元，如果再維持2900多億元的計畫型補助，增加統籌分配稅款釋出的4615億，中央絕對破產，還要違法編列預算，這絕對不行，因此明年計畫行補助只能降為308億元。

李柏毅也問及「立法院還能做什麼？我也要問，想要參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，妳知道妳舉手的《財劃法》會把高雄建設毀掉嗎？」卓榮泰認為，這幾天與地方溝通後，會將定版的院版《財劃法》分配數字詳細計算出來，請各位委員看一下，到底對各縣市是不是更合理的事權與稅款分配。

