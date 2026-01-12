對外採購的彈藥與自製價差三倍？ 顧立雄解釋緣由：別混淆了

國防部長顧立雄今(12)日受訪表示，台美合作生產的子彈，我國僅負責彈殼跟彈頭的組裝，而軍備局提供給陸軍的自製子彈價格為16元，對外採購的單價為15.53元，兩者價格不能相比。(黃敬文攝)

國防部以總價15億582萬元，對外採購7600萬發子彈，去年底開標，不過子彈單價引起在野立委質疑明明可自製，卻以超過3倍的價差對外採購；國防部長顧立雄今(12)日受訪表示，台美合作生產的子彈，我國僅負責彈殼跟彈頭的組裝，而軍備局提供給陸軍的自製子彈價格為16元，對外採購的單價為15.53元，兩者價格不能相比。

顧立雄表示，這個台美合作生產合約最早是民國94年，第二份合約是民國101年，這部分生產的子彈跟我國軍備局全部自製的子彈的不一樣，因為合作生產的彈藥的發射藥、底火還有包材以及運輸都是由美方提供，所以我方只負責其中彈殼、彈頭以及組裝而已。

他說，所以這部分的合約是按照台美之間的合作機制所制定，因此跟我們全彈製作的價格不一樣，目前軍備局提供給陸軍的子彈大概是16元，而現在對外採購的標價是15.53元，所以這兩個是不能做相比的。

顧立雄強調，一個是從底火、發射藥整體都是我方製作，另一個是由美方提供相關的發射藥跟底火，所以可能不要把這兩個事情做混淆。

