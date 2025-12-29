對外航路卡關但往日本不受影響 張競：高市早苗如何表態？

解放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。戰略學者張競認為，「臺海舞劍，意在高市？」這次軍事演習所有對外航路都被卡關，但是唯獨通往日本與琉球之空中航路未受影響，這不是很奇怪嗎？難道這是在對東京傳送政治信號嗎？請問東京要如何應對？高市早苗首相又要如何表態呢？

位於許多政治評論者與戰略觀察家都一致認為，解放軍「正義使命-2025」軍事演習真正考驗對象，其實就是在測試東京態度。張競指出，從實彈射擊所設置之臨時危險區觀察，所有對外航路，不論是本島與外島、兩岸以及南北國際航路都被卡關，但是唯獨通往日本與琉球之空中航路未受影響，這不是很奇怪嗎？

張競直言，難道這是在對東京傳送政治信號嗎？換言之，就是當臺灣有事時，到底東京要不要將此當作立存事態，假若日本也是認為有事，請問東京要如何應對？高市早苗首相又要如何表態呢？就讓我們繼續看下去吧！

