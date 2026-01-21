對外關係協會拜會中市府 盧秀燕感謝長期襄助城市外交

【民眾網諸葛志一臺中報導】「社團法人對外關係協會」會長令狐榮達 20日率理監事幹部一行拜會台中市政府，市長盧秀燕親自接待並恭賀令狐大使榮任該會第六屆會長。令狐會長致贈市長盧秀燕琉璃，上面鐫刻「秀立高瞻 燕翔領航」字樣，寓意深刻。

盧秀燕表示，令狐會長擔任台中市副市長期間，對於國際事務行政制度的建置，以及號召專業外交人士加入市府國際事務委員會，為台中城市外交的推展提供建言，也期盼令狐會長及協會先進們能持續在城市外交、經貿、文化、教育及觀光等國際交流領域給予協助及賜教。

盧秀燕也指出，109年雙方攜手推動「大使帶你遊世界」系列講座，最遠也曾到梨山的國中小進行演講，為偏鄉的教育推廣盡一份心力；此外，市府各局處的國際交流活動也經常邀請該協會專家提供諮詢與建議。

令狐會長感謝盧市長長期對於他本人及「對外關係協會」的支持與愛護，並表示盧市長是一位國際級政治領袖，台中市近年來在市長領導下，無論在城市外交、與各國使節互動交流及國際組織參與等相關成果已領先全台許多縣市，甚至中央部會。允諾未來一定全力協助中市府拓展城市外交，除了讓世界看見台中，更讓世界主動走進台中，使市民能為台中感到驕傲。

此次拜會氣氛熱絡，令狐榮達會長、夏立言前會長、周麟副會長、章文樑常務理事、梁英斌常務監事等12人出席交流。