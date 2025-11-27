對大谷翔平也不怕！莊陳仲敖、李灝宇表態 高度意願出戰ＷＢＣ

底特律老虎隊李灝宇與奧克蘭運動家隊莊陳仲敖，今年都成功擠進所屬球隊40人名單，今（27）日在兩人在媒體見面會中分享心得，同時都對明年的世界棒球經典賽（WBC）表達了高度意願參戰。

然而，由於兩人剛獲得40人名單身分，是否能順利披上中華隊戰袍，仍需球隊點頭，也讓選手陷入抉擇。

李灝宇：短期賽事誰都可能成為大谷

李灝宇表示已經中華隊徵詢，並表達高度意願要代表台灣出賽，強調不論面對什麼對手，誰來就打，直言「如果比長期的話，那一定是大谷翔平贏，但短期賽事大家都有機會成為大谷翔平，只要有機會，我們至少要把人家吞掉。」

而他也有意雪恥，2023年李灝宇代表台灣出戰杭州亞運，因為受傷剛恢復，沒有拿出大眾期待的表現，他期待自己會做出跟亞運不一樣的版本，比當時更像職業選手。

不過，儘管李灝宇也知道 WBC 屬於大聯盟不能說 no，是選手的決定，但他強調，一切還是要尊重球隊，最終仍需由球隊與台灣這邊進行協調。

年初才幫中華隊取得門票 莊陳仲敖想再戰

至於今年年初代表中華對取得經典賽門票的莊陳仲敖也坦言，雖然他個人非常想打，但目前是40人名單，所以兩邊都滿難抉擇的，之後要去跟經紀公司、中華隊、母隊去做討論。

回憶今年初出戰經典賽資格賽，在臺北大巨蛋投球，面對滿場的 4 萬名觀眾，加上有電視轉播，莊陳仲敖坦言自己「非常緊張」，但也因為這段高強度國際賽的歷練，使得他回母隊後能順利銜接春訓。

不過，莊陳仲敖也表示，因為提早開機被賽，讓他在季中碰上疲勞問題，後來跟訓練師討論減緩身體上的痠痛，今年才可以把整季投玩。