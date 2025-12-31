對大陸軍演表示關切 外交部感謝澳、紐：台海和平是國際共識

澳洲、紐西蘭加入聲援台海軍演，而澳洲官員更已直接向中方表達憂慮。（圖片取自澳洲駐台辦事處）

大陸一連兩日執行「正義使命-2025」環台軍演，成為史上實彈射擊最接近台灣的一次，引發國際關注。澳洲外貿部與紐西蘭外貿部皆於今（31）日表示關切與發表聲明，批軍演不成比例且破壞穩定，呼籲中國應克制及避免破壞和平；澳方更已向中國直接表達關切。外交部表示，感謝各國持續密切關注台海情勢，維繫台海和平穩定已是國際共識。

澳洲駐台辦事處今日發文指出，中國在台灣週邊進行的軍事演習令人深感擔憂、破壞區域穩定，並使情勢更加緊張。澳洲堅決反對任何可能導致意外、誤判或風險提升之行為，任何分歧都應藉由對話解決，而非透過威脅、武力或脅迫。澳洲不希望看到單方面改變台海現狀，台海的和平穩定符合所有人的利益；澳洲官員已向中方表達澳方的憂慮。

而外交部也指出，紐西蘭外貿部也在X平台表達紐國對中國此次軍演的關切，並呼籲中國應克制及避免採取破壞和平穩定的舉動。澳紐的聲明是兩國繼今年4月後，再度公開反對任何片面改變台海現狀的舉措，並呼籲台海雙方透過對話，而非武力或脅迫解決分歧。

對此，外交部長林佳龍誠摯感謝包括澳洲及紐西蘭在內等印太區域及全球其他理念相近國家再度展現支持台海和平與安全，以及維持台海穩定現狀的明確立場，並歡迎各國持續密切關注台海情勢。

外交部重申，維繫台海和平穩定已是國際共識；台灣作為負責任的國際社會成員，將持續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。

