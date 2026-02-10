對大S喊：重生了！S媽驚傳找律師防堵具俊曄爭產 手挽手現身墓園私下暗潮洶湧

具俊曄（左）與S媽挽手現身墓園。鄒保祥攝

大S離世一年，家人為她在金寶山墓園上舉辦紀念雕像揭幕儀式，丈夫具俊曄與岳母S媽手挽著手現身，場面哀戚。不過根據《鏡週刊》報導，S媽私下疑似找上李靚蕾委任的律師團隊，而具俊曄也找律師維護自身權益，準備與女婿展開爭產大戰。

大S剛過世時，具俊曄親自帶回愛妻骨灰，並曾發文：「熙媛留下來的寶貴的遺產，所有的遺產，（是）熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」據悉，當時S媽就開始聯繫律師、理專，詢問大S的遺產該怎麼處理，也因此具俊曄才公開喊話，希望讓丈母娘安心。

S媽對大S雕像高喊「重生」。翻攝臉書

小S讚具俊曄「不貪圖」疑話中有話

而S媽也曾被問過大S遺產相關問題，具俊曄是否已放棄遺產？S媽當時氣憤回覆：「我們悲痛中，可以不要問無情無義的瞎猜問題嗎？」在雕像揭幕儀式上，S媽也高舉手臂，對女兒大喊：「寶貝，你重生了。」畫面讓人不捨。

小S在揭幕儀式之後，也發文感謝具俊曄，並說：「一個真心愛她、不求一切、不貪圖愛以外的東西，抱著一顆乾淨、單純、沒有心機、沒有雜質的心守護著我姐。」似乎也有意藉這些文字安撫媽媽。

具俊曄憔悴現身墓園。鄒保祥攝



