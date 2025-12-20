「對太多東西難過...」隨機攻擊慘案重演！中捷英勇「長髮哥」發聲 網湧入關心心理狀態

北捷重大攻擊事件引發社會震盪，曾在中捷隨機砍人案中挺身而出的「長髮哥」許瑞顯（左圖），事後在社群平台吐露內心悲痛。（翻攝畫面）

「我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行...」北捷台北車站與中山商圈昨（19日）傍晚發生重大隨機攻擊事件，造成4死11傷，引發民眾恐慌。事件曝光後，曾在去年（2024）的中捷隨機砍人案中挺身而出、成功協助壓制嫌犯的「長髮哥」許瑞顯，再度成為網友關心焦點。他事後在社群平台發文，坦言看到類似案件再次重演，內心情緒受到極大衝擊，難掩悲痛。

北車、南西誠品攻擊後 「長髮哥」為何成為網友關心對象？

此次北捷案件中，妨害兵役通緝犯張文涉嫌在台北車站及誠品生活南西一帶發動無差別攻擊，釀成重大傷亡。事件發生後，不少網友第一時間想起去年在台中捷運隨機砍人案中，冒險制止嫌犯的「長髮哥」許瑞顯，紛紛湧入社群平台向他表達關心。

中捷隨機砍人案發生麼事？ 許瑞顯曾負傷制伏嫌犯

去年台中捷運隨機砍人事件中，嫌犯洪淨在車廂內持多把刀械攻擊乘客，造成多人受傷。當時許瑞顯即便臉部遭劃傷、血流不止，仍與其他乘客合力制伏嫌犯，成功阻止事態擴大，行為獲得社會廣泛肯定。

「真的悲傷到不行」 許瑞顯吐露北車案後心情？

北捷恐攻發生後，許瑞顯在Threads發文表示，感謝外界關心他的心理狀態，並透露自己在健身房時努力忍住情緒，「真的悲傷到不行」，對於類似事件再度發生感到無力與難過。

貼文曝光後，留言區湧入大量網友回應，有人提醒可能出現創傷反應，建議暫時遠離新聞與社群，也有人向他表達感謝與支持，希望他能好好休息、照顧自身狀態。

遭遇重大社會事件後如何調適？ 許姓男子低調回應

根據《ettoday》報導，針對是否願意向此次北車案的倖存者分享心理調適經驗，許瑞顯僅簡短回應，未來「也許」會再透過限時動態分享心情，但並未多做說明，態度相對低調。

