對女同事下藥逞慾！變態二寶爸遭重判…急搬失智母、癌末父賣慘求情

記者陳弘逸／台南報導

台南賴姓化學碩士3年前，拿精神科診所取得的安眠藥，謊稱是「普拿疼」給女同事小花（化名）服用，趁藥效發作強制性交得逞；事後挨告，賴男一度否認犯行，一審遭判8年6個月有期徒刑；賴男上訴，改口認罪，並賠償70萬元，還聲稱要扶養2名未成年子女以及失智的母親、癌末的父親，二審考量犯後態度，改判8年有期徒刑，可上訴。

判決指出，賴男跟女同事小花（化名）2023年7月14日邀約用餐，事後，男方要回住處拿藥品，便拿精神科診所就醫取得的安眠藥，謊稱是「普拿疼」給女方服用。

待藥效發作後，趁小花陷入昏睡狀態，賴男便趁機強制性交得逞，直到當天下午，女方恢復意識，返家後察覺身體有異狀，驗傷竟從尿液、內褲及私處驗出男方DNA，憤而報警提告。

賴男挨告否認犯行，辯稱，雙方是曖昧對象，有交往；自陳學歷為化學碩士、目前因患有腦瘤無法工作、無收入、離婚、育有2名未成年子女。

還反控遭小花「仙人跳」但法官綜合相關證據，未採信賴男的說詞，認為此舉造成女方身心受創，行為惡性不低；因此，一審，將他依以藥劑強制性交罪，處8年6個月有期徒刑。

賴男收到判決後，提起上訴，改口認罪，強調自己無前科，不是罪無可赦的人，有悔悟之意，希望可以在民事賠償，已先行給付70萬元部分賠償。

賴男還主張，長期單親，小孩目前國中一年級，被告祖母已經去世，只剩下失智的母親，以及未同住癌症末期的父親，無論生活或經濟都仰賴他，盼減刑，早日回歸社會。

二審法官考量，賴男無前科，坦承犯行，賠償70萬元等犯後態度，原判決部分撤銷，改判8年有期徒刑，可上訴。

