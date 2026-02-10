對女檢摸胸稱「奴才知錯了」！檢察官施教文性騷4女 判罰俸1年確定

〔記者張文川／台北報導〕曾偵辦起訴頂新製油案的彰化地檢署前檢察官施教文，被控任職期間藉討論案件等機會，對同署女檢察官、檢察事務官、2名書記官等4名女同事性騷擾，犯行達3年多，檢察官評鑑委員會、監察院調查期間，施教文火速申請退休獲准；檢評會認定性騷擾犯行明確，移送懲戒法院，監察院也通過彈劾；職務法庭去年6月判處罰俸1年，約200多萬元；施上訴，職務法庭二審日前駁回上訴，全案確定。

施教文是司法官學院40期結訓、具財稅專長的法學博士，偵辦過頂新混油、逃漏稅案，以及中國口罩假冒台製、環保廢棄物等案，並偵破金額達823億元的饒玉麟集團假發票案，國稅局補稅加罰鍰共229億元，曾是當時規模最大的虛開發票案。

檢評會依檢舉調查指出，施教文任職彰化地檢署長達22年，平時職務表現良好，竟從2020年4月至2023年7月止，對女檢察官性騷擾，另利用權勢對3名女檢事官、書記官性騷擾。

調查指出，施於與女檢察官聊天時，以言語及近距離手指比劃方式，評論女檢的身材，突然以手指碰觸女檢的胸部，女檢感到不舒服，當場和施激烈爭吵，事後向主任檢察官報告遭施性騷擾。

施教文與一名檢察事務官開會討論案件時，趁其不備偷摸她的臀部，還在某次開會時，趁她來不及抵抗之際，3度緊握雙手，時間達3至5秒。

另外，施教文在訊問證人時，數度對2名女書記官觸摸胸部、手臂、環抱腰部，其中1名女書記官當天上午、下午都被他性騷。

彰檢接獲4女被害人申訴後，性騷擾申訴處理調查小組調查決議成立性騷擾，移請檢評會個案評鑑，監察院也立案調查。施教文否認性騷擾，辯稱可能不小心碰觸到。

檢評會查出，施教文事後立即曾傳簡訊給女檢察官：「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」、「饒了我吧」，也傳訊息給女書記官稱「任意冒犯妳，深感抱歉」，依此認定性騷擾事證明確，移請法務部送交懲戒法院懲戒；監察院也通過彈劾，移送懲戒法院審理。

懲戒法院職務法庭一審審理認為，施教文身為檢察官，欠缺對女性及對職務的尊重，破壞人民對檢察官及檢察機關的信賴，違反檢察官倫理規範情節重大，犯後否認犯行，考量他職務表現良好，判決罰處最後任職時的月俸1年。

施教文上訴，職務法庭日前認為一審的事實認定與懲戒方式沒有違誤，符合比例原則，駁回其上訴，全案確定。

