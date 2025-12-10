對女鄰居逞慾「大姨媽來」救她一命！變態男嘆：好可惜，是我們的秘密

記者陳弘逸／台北報導

台北謝姓男子去年「未受邀」就跑到同社區女住戶小花（化名）的夜唱聚會，謝男不僅不請自來，散場還假意送女方回家遭拒，趁女方酒醉要休息，試圖強制性交，發現對方月經來才作罷，還脫口「很可惜……這是我們之間的秘密、不要跟別人講」，接著就離開。事後謝男挨告，否認犯行，未達成和解，被依法判處11個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，謝男住在淡水區某社區，並不熟識同社區的女住戶小花（化名），2024年11月3日晚上11時許，未受邀就前往女方邀約的夜唱聚會，趁對方酒醉散場後，男方竟多次提要送小花回家遭婉拒。

雙方各自返回社區，謝男再尾隨小花到女方住處，又藉口要在陽台抽菸，進去對方家中，當晚趁她酒醉休息，竟撲上床試圖強制性交。

當下，小花不斷掙扎叫罵，明確表示拒絕，謝男在侵犯她的過程中，發現女方月事來潮，才悻悻然罷手離去；事後，她不堪受辱憤而報警提告。

審理期間，謝男否認強制猥褻犯行，還辯稱，在女方家中抽完菸並聊完天就離開了；辯護人也主張，小花體內採到DNA是被告以外之男性，顯見本案可能是跟其他男性發生性行為。

小花控訴，大壯有女友、自己有男友，當時才放下戒心讓人進房，當時明確請對方離開，未料他卻撲上床強制猥褻，當下還罵對方「你真的很噁、不要再用我」；直到對方發現月經來，才說「很可惜……這是我們之間的秘密、不要跟別人講」，接著就離開。

綜合相關證據，法官未採信謝男說詞，認為他為滿足一己私慾犯案，且犯後否認犯行，又未達成和解、賠償及諒解，審理後，將他依強制猥褻罪，處11個月有期徒刑，可上訴。

