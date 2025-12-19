對委內瑞拉發動陸上攻擊 川普：不需國會同意

美國總統川普表示，就算他想出兵委內瑞拉，也不需要向國會報告。

美國總統川普18日表示，他不需要取得國會授權，就可以對委內瑞拉發動陸上攻擊。此話一出，再度引爆輿論爭議，因為川普先前下令的海上攻擊，已經被批評逾越美國憲法賦予的總統職權。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，川普在白宮受訪時，被記者問到，是否會尋求國會議員同意，在陸上進兵委內瑞拉，打擊販毒集團時，川普說，這又不是什麼大不了的事，他要出兵委內瑞拉，也不一定要跟國會議員說。

川普指控委內瑞拉總統馬杜洛，領導販毒集團「太陽集團」，從西元2000年以來，向美國運送了數百噸的古柯鹼與其他毒品。他9月起下令美國海軍大規模部署船艦在加勒比海及太平洋，對疑似毒品船隻實施多次襲擊行動，造成至少99人死亡，也引發美國國內對川普軍事行動合法性的激辯，有人甚至認為川普的真正目的，是為了推翻馬杜洛政權。

廣告 廣告

根據美國憲法，美國對外宣戰，需要經由國會同意；不過總統作為三軍統帥，有權發動「短期並有限」的軍事行動，導致在實際宣戰上，國會與總統的權力界線模糊。911事件之後，美國國會曾授權對阿富汗和伊拉克用兵，這項授權也被援引用於對其他國家的反恐行動。

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885