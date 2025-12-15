對家人苛刻？女兒畢業遭爸爸狂討「學費」 她1句反殺秒揭穿父最大謊言

財經中心／王文承報導

一名爸爸節儉到近乎苛刻，對家人用錢極度保守，甚至連孩子念大學都不願多出一分，多年後，當女兒畢業踏入職場，父親竟開口詢問：「我幫妳付的學費，什麼時候要還？」（示意圖／PIXABAY）

家庭成員之間的金錢觀念往往南轅北轍，稍有不慎便可能引發長期衝突。日本一名50多歲的家庭主婦近日分享自家經歷，指出丈夫一向節儉到近乎苛刻，對家人用錢極度保守，甚至連孩子念大學都不願多出一分。多年後，當女兒畢業踏入職場，父親竟開口詢問：「我幫妳付的學費，什麼時候要還？」沒想到女兒一句反問，讓他當場語塞，家庭氣氛瞬間降到冰點。

女兒畢業遭爸狂討學費 她1句揭穿父謊言



根據日媒報導，這名妻子表示，丈夫從年輕時就奉行「節省至上」的原則，家中財務一手掌控，每個月僅發給家人最低限度的生活費，任何娛樂或額外支出都被視為浪費。女兒考上大學後，他雖口頭答應支付學費，卻堅持「只付剛好」，外縣市就學所需的住宿與交通費，全數要求孩子自行負擔。

廣告 廣告

孩子們在課業與打工之間疲於奔命時，丈夫仍冷漠表示：「念書本來就是你們自己的責任。」甚至臨時有用錢需求，也必須事先列出金額與還款期限。長期下來，家中氣氛始終緊繃，妻子只能私下兼職，默默補貼孩子生活費，常為孩子過得太辛苦而偷偷落淚。

多年後，女兒靠著打工順利完成學業並找到工作。妻子原以為丈夫終於會為孩子感到驕傲，沒想到他卻多次半開玩笑地對女兒說：「我之前幫妳出的學費，什麼時候要還？」這句話聽在全家人耳裡格外刺耳，也讓妻子感到無奈與心寒。

直到某次女兒返家探望父母，丈夫再度提起還錢一事，笑著問：「是不是該開始還我了？」沒想到女兒毫不退讓，直接反問：「那爸爸呢？你當年念大學時，有把錢還給阿嬤嗎？」一句話瞬間讓現場陷入沉默，丈夫臉上的笑容也隨之凝固。原來，他年輕時在外地念大學，全靠父母全力資助，從未提過要歸還學費。

妻子回憶，女兒話一出口，丈夫立刻變了臉色，轉身離開，自此再也沒提過「還學費」這件事。她也不禁感嘆：「有些話說出口前，真的該想想，未來會不會有一天，繞回自己身上。」

更多三立新聞網報導

韓網紅來台驚見1現象 怒喊想撕護照：逃出窒息籠子！原因曝眾人狂點頭

韓遊客吃牛肉麵！男1舉動展現「台灣最美風景」 眾人笑翻：以美食為榮

開盤／AI信仰崩塌！大盤暴跌513點 智邦重摔60元、台積電慘跌35元

勞動部發錢了！最高領10萬申請4條件曝光 過年不愁吃穿

