對岸人工智慧 GPU 代工商機逐漸浮現 大摩：台積目標價有上行空間

摩根士丹利（大摩）證券預期，隨中國大陸AI GPU商機逐漸浮現，將為台積電帶來新的上行空間，暗示目標價未來有機會進一步上調。記者尹慧中／攝影

美國總統川普批准輝達向中國大陸出口H200晶片，市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨中國大陸AI GPU商機逐漸浮現，將為台積電（2330）帶來新的上行空間，暗示目標價未來有機會進一步上調。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻考量大陸市場AI需求強勁，上調2026年至2027年大陸AI GPU收入預測，分別達人民幣1,130億元與人民幣1,800億元，較原預估人民幣940億元與人民幣1,360億元，分別調升20.2%與32.3%。

廣告 廣告

大摩指出，大陸雲端服務供應商（CSP）獲准採用部分美國設計的晶片，或基於台積電技術的大陸本地設計晶片，不論直接或間接，都將減少部分當地代工需求，並為台積電未來營運與股價帶來新的上行空間。儘管美國已解除H200晶片銷陸禁令，詹家鴻認為，現在的問題的是，不確定大陸方面是否願意接受H200，因此在他的模型中，暫時尚未將相關商機納入基準預測。一旦代工機會浮現，台積電目標價有機會進一步上調。

詹家鴻目前對台積電的最新觀點，仍維持「優於大盤」、「首選」、目標價1,688元不變。

不過，在大摩AI供應鏈實地調研中，詹家鴻發現，輝達B40產量低於預期，這可能反映B40的價格對大陸客戶吸引力不大。大陸的AI推理計算主要仍依賴輝達RTX5090系列遊戲顯卡，以及先前升級的Hopper晶片與部分本地晶片。

在台灣AI半導體供應鏈中，詹家鴻確實看到Hopper晶片持續生產（可轉用於H200或H20）。此外，對於大陸本地晶片，也看到一些當地晶片設計公司如燧原科技（Enflame）正利用台積電 6／7奈米技術設計低性能的AI推理晶片。

詹家鴻據此進行情境分析，對於大陸本土AI GPU代工業者，在悲觀情境下，假設大陸雲端服務供應商（CSP）在美國和中國官方允許下，可進口外國AI晶片，並且願意使用輝達或超微的產品，這雖將影響大陸先進製程代工需求，但對台積電相對有利。

【看原文連結】

更多udn報導

青森7.5強震！台旅客護電視、陸網狂刷慶祝 日人怒轟

桃園機場半夜像白天？見人潮爆滿傻眼 網曝最香理由

人脈榨光就掰？保險業務員暗黑手段 兩派掀論戰

高雄AAA韓團男成員2大失禮行為瘋傳 網氣炸