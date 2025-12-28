對岸花9千萬造韓流？韓國瑜火大：太看輕台灣人民

立法院長韓國瑜今（28）日針對日本《讀賣新聞》報導共產黨疑似介入2018年高雄市長選舉一事做出回應，強調相關說法是抹紅、抹黑、抹臭，既廉價又拙劣，成為轉移執政不力的方法。他表示，從王立強到向心夫妻，以及近日新聞影射的共諜人物，自己根本完全不認識。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

日本《讀賣新聞》報導指出，2018年九合一選舉期間，韓國瑜以黑馬之姿翻盤當選高雄市長，掀起一股「韓流」。報導稱中國解放軍有意介入選舉助韓當選，並向企業尋求協助，對話中還暗示已準備共計2000萬人民幣（約新台幣9000萬元）為資金。近日有網友在社群平台X上曝光從暗網取得、疑為當時解放軍官員「丁處長」與北京「沃民高新科技」負責人齊中祥的錄音內容。

韓國瑜在臉書發文質疑，若真有中共介入選舉，且情節如外界描述般活靈活現，按照這樣的劇本發展，今日主政者又怎會是現在的結果。他痛批相關操作「選前繪聲又繪影，選後證明假訊息，滿街敲鑼抓共諜,竟在綠營自家裡」。

韓國瑜強調，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，若認為2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，不僅是嚴重看輕台灣人民，更是在羞辱台灣民主。他表示，為政者應謹記民為貴、社稷次之、君為輕，順序千萬別顛倒，一旦顛倒終將失去人民信任。

