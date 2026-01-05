對岸軍演未歇海委高官辦惜別趴惹議 張忠龍澄清屬公務行程

中共解放軍對台軍演期間，海委會高官舉辦餐敘引發爭議，海委會副主委張忠龍澄清，強調相關行程屬公務安排。（圖／周志龍攝）

中共解放軍日前對台展開環台軍演期間，海委會主委管碧玲被爆出與多名海巡高層於高級飯店餐敘，引發外界質疑時機不當、觀感不佳。兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍今（5）日出面說明，強調相關行程屬公務安排，並非外界所指的飲宴活動，相關決定皆經評估後才進行。

本刊《CTWANT》報導指出，中共解放軍於2025年12月29日至31日對台展開「正義使命－2025」環台軍事演習，台海情勢一度高度緊張；然而軍演尚未完全結束之際，管碧玲卻被揭露與多名海巡高層官員於高雄一間五星級飯店餐敘。由於時間點敏感，相關行程曝光後引發輿論抨擊，管碧玲事後也多次公開致歉，並說明未能顧及社會觀感。

面對外界批評質疑餐敘時機點敏感引起負面觀感，張忠龍首先指出，管碧玲一向行事嚴謹、體恤部屬，相關行程原本即屬既定公務安排。針對外界質疑軍演尚未完全結束即進行餐敘，他說明，12月30日晚間6時左右，中共海警船與軍艦已全數離開台灣限制水域，當晚9時半經整體情勢評估後，才由他建議管碧玲照常進行會議，並非輕忽當下的安全情勢。

張忠龍澄清，該次聚餐為公務行程的一部分，並無外界所傳的飲酒、唱歌等情事。他強調，所有相關動態皆在海巡署與海委會的掌握之中，經評估後所作出的判斷都是正確的，也顯示海巡團隊對周邊海域情勢具有充分掌控能力。

至於經費來源，張忠龍說明，相關支出由主委特支費支付，金額約7萬餘元，符合政府相關規定；聚餐時間為12月31日中午，當時中共已對外宣稱東部戰區演訓「取得成果」。他也補充，自民國111年至今，海巡署已因應7次中共軍演，始終展現高度紀律、效率與專業，呼籲國人對海巡及國軍維護台灣周邊海域安全的能力保持信心。

