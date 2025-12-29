對岸600萬人頭帳號造韓流？郭正亮提數據怒打臉

立法院長韓國瑜遭媒體爆料，2018年參選高雄市長時疑似有中共介選，透過中國人民解放軍戰略支援部隊操控選舉，成功製造席捲全台的「韓流」。韓國瑜28日發文痛批，抹紅、抹黑、抹臭既廉價又拙劣，卻是轉移執政不力的好方法。前立委郭正亮也怒批爆料內容胡說八道，質疑2018年台灣臉書帳號總數僅1200萬個,怎麼可能有一半以上是中共人頭帳號。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

媒體報導指出，中國人民解放軍戰略支援部隊疑似直接操控2018年台灣高雄市長選舉，透過神祕的「56所」（中國人民解放軍網絡空間部隊第56研究所）製造金流斷點，讓「韓流」席捲全台。韓國瑜28日發文澄清，報導影射的共諜人物，從王立強到向心夫妻，他根本完全不認識。

郭正亮28日在政論節目中指出，外流的錄音檔聲稱「臉書的帳號在台灣已經有600萬個」，但台灣2025年臉書帳號總共才1700萬個，2018年就搞了600萬個人頭帳戶，這簡直是胡說八道。他強調，2018年台灣的臉書帳號只有1200萬個，能有一半以上是中國大陸的人頭帳戶嗎？

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮表示，爆料稱中國大陸有公司每天搜集台灣資料，包括所有能找到的軍事人員名單、政治人物所有的人事檔跟公司檔，據此建立各種資料。他指出，這種東西要來預測選舉，真正有名的是已經被國際上知名且已被認知為真的2016年美國總統大選，遭俄羅斯介入支持川普（Donald John Trump）、反對希拉蕊（Hillary Clinton），後來還有人出了一個劍橋報告，就是用臉書設立人頭帳戶，故意去影響黑人的選票。

