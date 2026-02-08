對峙畫面曝！屏東毒梟拒捕…握手榴彈「半身跨陰陽」要引爆 嬸嬸勸降

記者簡榮良、朱俊傑／屏東報導

緝毒衍生案外案！屏東內埔鄉今（8）日下午驚傳警匪對峙，東港警方聯合內埔、刑大跨區要拘捕李姓毒通緝犯；沒想到，同行友人林男心虛嚇到逃竄至屋頂，退無可退，只好緊緊倚靠搖搖欲墜的水塔，手中握著手榴彈威嚇，在場人的生死也拽在他手裡，警方知道強攻不是辦法，趕緊找來林男嬸嬸以親情軟化1個半小時成功勸降，2名嫌犯雙雙落網，而手榴彈放置屋頂上，八軍團獲報正前往拆解，此刻整棟房屋容不下任何一點風吹草動。

內埔區一處民宅前被黃色封鎖線圍出警戒範圍，另一端更直接綁死在門把上，因為3樓的林姓男子手握手榴彈，站在水塔鷹架上搖搖欲墜與警方對峙，任誰踏進這塊區域隨時都有生命危險。

東港分局長高志正到場坐鎮指揮。他說明，今日行動聯合東港、內埔及刑大共同直搗製毒工廠要拘提李姓毒通緝犯；未料，同行林姓友人見到警方心虛竄逃至建築物3樓，警方追上去時，其手中多了一枚手榴彈，雙方僵持不下，考量手榴彈一旦引爆，後果不堪想像，最後找來林男嬸嬸苦勸1個半小時，林男才鬆手將手榴彈放置原地並投降，暫時解除危機，現場查獲二級毒品安非他命700多公克。

由於手榴彈還沒經過鑑定，未知危險性，大批警方不敢輕舉妄動，目前已通報八軍團前來拆彈，此刻，容不下任何風吹草動。至於林男與李男關係為何？林男反應為何比要被捕的李男還大？背後是否牽動龐大利益？都將是警方調查重點。

