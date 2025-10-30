對市長選戰有信心 謝龍介曝台南人心聲：會贏得光明正大

地方積極備戰2026，其中台南市長選戰，綠營黨內初選上演「憲妃大戰」。而綠委陳亭妃昨日在臉書抨擊藍委謝龍介「介入民進黨初選」，更直言謝分化民進黨的團結等。對此，謝龍介今（30）日也回應「純屬子虛烏有」，國民黨會贏的堂堂正正、光明正大，呼籲陳亭妃、林俊憲不要再指控介入綠營初選。

台南市長候選人民進黨初選競爭激烈，謝龍介28日在直播節目中提到，有政治觀察者認為總統兼民進黨主席賴清德的首選是林俊憲，第二選項是他，因為若兵權交給陳亭妃，2028恐遭背叛大失血。對此，陳亭妃29日則在臉書發文抨擊謝龍介「不演了、介入民進黨的初選」等，直指謝分化民進黨的團結。

對此，謝龍介今日透過影片嚴正聲明，有關陳委員指出介入初選，純屬子虛烏有，「他們兩位委員（陳亭妃、林俊憲）在台南初選砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作。謝龍介強調，國民黨絕不會做這種事，會贏的堂堂正正、光明正大，「呼籲陳委員、林委員，不要再指控國民黨介入貴黨初選」。

最後，謝龍介也指，明天下午他將回到台南召開記者會，說明國民黨如何堂堂正正光復台南市，讓台南市民過上幸福快樂的日子。謝也指出，（民進黨）32年執政造成這麼多官商勾結，「槍擊案、兇殺案、爐渣案等都不能破案，台南人民已經厭惡，你們卻還在為政治利益惡鬥，而且隨意指控國民黨，我們不能容許。」